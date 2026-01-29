6 мая 2026, среда, 8:36
В знаковых местах сбиты сразу два боевых самолета РФ

16
  29.01.2026, 8:13
  • 21,840
Россия потеряла истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-30.

Вечером 28 января российская армия, предварительно, потеряла истребитель-бомбардировщик Су-34 (по другим данным — Су-30) возле острова Змеиный, а затем стало известно о вероятной потере у ВС РФ еще одного самолета на другом направлении.

Россияне также могли потерять многоцелевой истребитель Су-30. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

«Россияне сегодня могли потерять два самолета — Су-30 и Су-34», — написал Коваленко.

Глава Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко также распространил сообщение о том, что у россиян 28 января, предварительно, было потеряно два самолета: Су-34 и Су-30. Второй истребитель, как пишут в Telegram-каналах, ВС РФ могли потерять в Курской области.

Мониторинговые каналы также пишут о том, что ВС РФ, вероятно, потеряли еще один самолет.

Перед этим в сети сообщили, что вблизи острова Змеиный Силы обороны Украины сбили вражеский Су-34. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о взлете этого истребителя с военного аэродрома «Майкоп».

