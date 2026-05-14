Бойцы ВСУ спасли гражданских с помощью наземного дрона 14.05.2026, 4:14

Видео уникальной операции.

21-й отдельный полк беспилотных систем «Kraken 1654» 3-го армейского корпуса ВСУ провел операцию по спасению гражданских на Лиманщине с помощью наземных роботизированных комплексов (НРК).

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение Третьего армейского корпуса в Facebook.

На одной из позиций корпуса в прифронтовом городе на Лиманщине Донецкой области четверо пожилых людей, среди которых была раненая женщина, обратились за помощью по эвакуации. После этого операторы НРК развернули операцию по спасению.

Она состояла из трех этапов:

наземный дрон, который забрал гражданских;

переправка через реку;

эвакуация в больницу в Славянске.

Бойцы корпуса отметили, что их приоритетом является спасение человеческой жизни. Они также призвали всех жителей прифронтовых территорий к своевременной эвакуации для их безопасности.

