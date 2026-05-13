ВСУ имеют успехи на одном из самых горячих направлений фронта 13.05.2026, 22:54

Главком ВСУ Сырский сообщил подробности.

Александровское направление остается одним из самых горячих на фронте, где российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия. В то же время украинские силы применяют тактику активной обороны и имеют определенные успехи.

Об этом сообщает Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сырский сообщил, что совершил очередную рабочую поездку в район боевых действий и встретился с командованием армейского корпуса, а также 31-й и 67-й отдельных механизированных бригад.

Главнокомандующий отметил, что масштабные штурмы российской армии с применением тяжелой техники на этом участке фронта почти прекратились. Вместо этого оккупанты активно используют беспилотники, артиллерию и небольшие пехотные группы.

«В свою очередь Силы обороны Украины применяют тактику активной обороны. Когда это возможно и уместно - наступают, имеют определенные успехи», - заявил Сырский.

Во время поездки командиры доложили о текущей ситуации на своих участках, обеспечении вооружением и военной техникой, в частности дронами, наземными роботизированными комплексами и артиллерийскими боеприпасами.

Отдельное внимание, по словам Сырского, уделили вопросам ротации военных на линии боевого соприкосновения и дальнейшему выполнению боевых задач.

«Поблагодарил воинов и их командиров за стойкость и мужество», - подытожил Сырский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com