13 мая 2026, среда, 23:19
ВСУ имеют успехи на одном из самых горячих направлений фронта

  13.05.2026, 22:54
Главком ВСУ Сырский сообщил подробности.

Александровское направление остается одним из самых горячих на фронте, где российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия. В то же время украинские силы применяют тактику активной обороны и имеют определенные успехи.

Об этом сообщает Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сырский сообщил, что совершил очередную рабочую поездку в район боевых действий и встретился с командованием армейского корпуса, а также 31-й и 67-й отдельных механизированных бригад.

Главнокомандующий отметил, что масштабные штурмы российской армии с применением тяжелой техники на этом участке фронта почти прекратились. Вместо этого оккупанты активно используют беспилотники, артиллерию и небольшие пехотные группы.

«В свою очередь Силы обороны Украины применяют тактику активной обороны. Когда это возможно и уместно - наступают, имеют определенные успехи», - заявил Сырский.

Во время поездки командиры доложили о текущей ситуации на своих участках, обеспечении вооружением и военной техникой, в частности дронами, наземными роботизированными комплексами и артиллерийскими боеприпасами.

Отдельное внимание, по словам Сырского, уделили вопросам ротации военных на линии боевого соприкосновения и дальнейшему выполнению боевых задач.

«Поблагодарил воинов и их командиров за стойкость и мужество», - подытожил Сырский.

Африканский позор Путина
Россия может потерять треть своих территорий
Путин три дня молчал
Дальше начинается невидимое
