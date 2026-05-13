Sony представила новый флагманский смартфон Xperia 1 VIII 1 13.05.2026, 21:47

С продвинутой камерой для зума.

Sony представила новый флагманский смартфон Sony Xperia 1 VIII, который получил значительно улучшенный телеобъектив с сенсором формата 1/1.56 дюйма. Новый датчик оказался в четыре раза крупнее и получил в четыре раза большее разрешение по сравнению с прошлым поколением Xperia 1 VII. Об этом сообщает издание GSMArena.

Компания отказалась от системы непрерывного оптического зума, использовавшейся в предыдущих моделях серии. Теперь телеобъектив фиксирован на фокусном расстоянии 70 мм с увеличением 2,9x относительно основной камеры, а дальнейшее масштабирование обеспечивается 48-мегапиксельным сенсором. Модуль получил диафрагму f/2.8 и, по заявлению Sony, должен лучше работать при слабом освещении.

Основная камера смартфона сохранила 48-мегапиксельный сенсор формата 1/1.35 дюйма с оптической стабилизацией, а сверхширокоугольная камера получила 48-мегапиксельный сенсор 1/1.56 дюйма. Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп. Sony также заявила о применении RAW-обработки с несколькими кадрами для всех камер, что должно улучшить динамический диапазон и снизить уровень шумов.

Смартфон построен на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который обеспечивает прирост производительности процессора на 20%, ускорение графики на 23% и снижение энергопотребления до 20% по сравнению с предыдущим поколением.

Xperia 1 VIII сохранил фирменные особенности линейки, включая слот microSD, 3,5-мм разъем для наушников и двухступенчатую кнопку спуска затвора камеры. Также смартфон получил стереодинамики с улучшенными басами и более широким звуковым диапазоном.

Устройство оснащено 6,5-дюймовым LTPO-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 30 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт.

Смартфон доступен в цветах Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red и Native Gold.

Базовая версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценена в €1500. Версия на 1 ТБ будет продаваться эксклюзивно через розничные сети Sony по цене €2000. Поставки устройства начнутся в июне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com