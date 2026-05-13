Россия может потерять треть своих территорий 5 Гарри Каспаров

13.05.2026, 16:40

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Ситуацию необходимо оценивать объективно.

Если в ближайшие несколько лет ничего не изменится, Россия потеряет треть своих территорий. Угроза территориальной целостности России исходит не от Украины и даже не от сепаратизма на Кавказе — она совершенно ясно зафиксирована в идеологических установках китайского руководства, которое всерьёз намерено вернуть «исторические земли». Речь идёт примерно о полутора миллионах квадратных километров, но, скорее всего, на этом аппетиты Китая не остановятся: огромной империи всегда нужно расширяться.

Поэтому, если мы хотим говорить о будущем России, ситуацию необходимо оценивать объективно. Любая попытка построить это будущее может быть реализована только в одном случае — если будет окончательно похоронен, и идеологически, и организационно, имперский механизм управления.

Мечтатели о «прекрасной России будущего» старательно обходят этот вопрос стороной. К сожалению, эти люди повлияли не только на русскоязычное пространство. В попытке сохранить доступ к западным грантам они годами навязывали удобную для себя иллюзию и отравляли сознание тех, кто принимает решения в Вашингтоне, Брюсселе и других западных столицах. Западным политикам по-прежнему кажется, что в России всё изменится само собой. Не изменится. С раковой опухолью не договариваются — её вырезают.

Сегодня сила, способная победить раковую опухоль, уже существует — это Украина. Помочь Украине в этом — долг каждого ответственного гражданина России. Отрицать такую необходимость — значит совершать настоящее предательство интересов нашей страны. Наша задача — помочь России найти своё место в цивилизованном мире. Но этого не произойдет до тех пор, пока Россия не потерпит военного поражения. Это не катастрофа для России. Это её единственный шанс.

Гарри Каспаров, Telegram

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com