«Путин из этой спирали выйти уже не сможет» 5 13.05.2026, 16:30

Эксперт объяснил, почему Трамп фактически исключил Россию из числа сверхдержав.

Перед вылетом в Китай Дональд Трамп заявил, что не договаривался с Путиным о передаче России Донбасса, и фактически исключил РФ из числа сверхдержав.

Что означают жесткие заявления Трампа о России перед встречей с Си Цзиньпином? Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— Я думаю, что в некотором смысле это просто констатация реалий, которые на сегодня складываются в мире. Они еще не сложились окончательно, но уже явно просматриваются. Речь о том, что Россия своей абсолютно безумной агрессией против Украины подорвала и продолжает каждый день подрывать свой потенциал — военный, политический, экономический, демографический. Она все больше скатывается в статус экономической полуколонии или даже колонии Китая.

Поэтому очевидно, что мы видим: две наиболее мощные страны в мире на сегодняшний день — это Соединенные Штаты и Китай. Тут особых сомнений нет.

Что касается заявления Дональда Трампа о Донбассе, то, естественно, он ответил в своей манере. Но, конечно, никакой реальной договоренности о том, что эта администрация будет торговать территориями Украины, быть не может. Это нонсенс, сделать это невозможно и нереально.

— Какие вопросы Трамп и Си Цзиньпин будут обсуждать в первую очередь, и может ли эта встреча стать новой «Ялтой»?

— Прежде всего, есть большой блок двусторонних вопросов: торговля, инвестиции, технологии. Во всех этих сферах накопилась масса чувствительных моментов: редкоземельные металлы, торговые противоречия, энергетические вопросы.

Энергетика играла и, думаю, будет продолжать играть большую роль в двусторонних отношениях. Торговля также остается одним из важнейших направлений. То есть вопросов для обсуждения у Трампа и Си Цзиньпина действительно много.

Второй блок — это вопросы глобальной политики. Прежде всего, конечно, следует упомянуть то, о чем мало пишут, но что является болезненным вопросом для Соединенных Штатов. И, мне кажется, в перспективе наиболее болезненным. Речь идет о проблеме Северной Кореи, которая не без помощи путинского режима в последнее время активно наращивает и ядерный, и неядерный потенциал.

То, что Трамп об этом не упоминает, свидетельствует о том, что он просто не знает, что ему сказать. Мне это видится одной из наиболее серьезных проблем внешней политики Соединенных Штатов — и сегодня, и завтра, и послезавтра.

И, конечно, отдельная тема — это война, которую путинский режим продолжает против Украины. Думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться. В каком ключе — сложно сказать.

Будет обсуждаться и ситуация вокруг Ирана. Мы не знаем, будет ли продолжена операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана или все-таки удастся выйти на какие-то мирные взаимопонимания.

Я не думаю, что какая-то новая Ялта возможна. Такого рода соглашения фиксируют определенный статус-кво или тот статус-кво, который видится реальным в перспективе. Давайте вспомним Ялту: тогда на горизонте уже явственно просматривалось поражение нацистской Германии. Сегодня таких явных горизонтов в международной политике нет.

Да, визит, конечно, важный — и с точки зрения двусторонних отношений, и, наверное, с точки зрения обсуждения чрезвычайных вопросов глобальной политики. Но сегодня, при всей мощи и Соединенных Штатов, и Китая, есть интересы других стран. Той явной гегемонии, которая была в 1945 году, уже нет. Сегодня два-три человека не могут встретиться и решить судьбу всей глобальной политики и всех стран мира.

Есть страны Ближнего Востока, есть Европейский союз со своими интересами. Поэтому я не думаю, что какая-то новая Ялта возможна.

— Что переговоры в Пекине могут принести Украине?

— Для Украины, в принципе, прогноз благоприятный. Если Вашингтон и Пекин найдут какой-то взаимоприемлемый вариант и снизят градус напряженности между собой, это все-таки будет играть в пользу Украины.

Поскольку Китай сегодня — это серьезный сдерживающий фактор для Путина, который действует иногда за гранью логики. А ситуация, как я уже упомянул, сегодня кардинальным образом отличается даже от 2022 года. Сегодня в Москве, в Кремле, к голосу из Пекина уже не могут не прислушиваться.

Китай может если не обрушить экономику России, то, наверное, при желании создать такие проблемы, которые будут болезненными для Кремля. Если удастся ослабить напряженность между Пекином и Вашингтоном, здесь можно увидеть определенный позитив для Украины.

— Что переговоры Трампа и Си Цзиньпина могут принести Путину и России?

— Путину и России эти переговоры в данный момент ничего не могут принести. Потому что, как я уже говорил и продолжаю говорить, Кремль вошел в спираль противостояния, и режим Путина из этой спирали выйти уже не сможет. Он будет двигаться по этой спирали, постоянно пытаясь каким-то образом ослабить Украину, нанести ей ущерб. Других возможностей, откровенно говоря, не просматривается.

В той конфигурации, в которой он существует, режим Путина, с учетом того, как он действует, вряд ли что-то может спасти. Если там, в России, в Кремле, произойдут какие-то изменения, возможно, откроются какие-то новые возможности. Но пока говорить об этом явно преждевременно.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com