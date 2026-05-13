Трамп прибыл в Китай

Трамп прибыл в Китай1
- 13.05.2026, 16:18
Встреча с Си начнется завтра.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду, 13 мая, прибыл в Пекин для проведения двухдневных переговоров высокого уровня с китайским лидером Си Цзиньпином.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Ожидается, что глава президент США примет участие в короткой церемонии приветствия в аэропорту. По данным Белого дома, Трампа встретят вице-президент Китая Хань Чжэн и другие официальные лица, в частности американский посол в КНР Дэвид Пердью, его китайский коллега Се Фэн, а также первый заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.
Кроме того, президента Соединенных Штатов встретят 300 китайских юношей и девушек в сине-белой форме, которые пройдут маршем по взлетной полосе, держа флаги КНР, вместе с военным почетным караулом и военным оркестром.
Си Цзиньпин официально поприветствует Трампа в четверг утром по местному времени.