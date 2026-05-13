Режиссер «Час пик 4» отправился в Китай вместе с Трампом
- 13.05.2026, 16:57
Он будет выбирать лучшие локации для съемок.
Режиссер Бретт Ратнер, известный по фильмам «Час пик» и «Люди Икс: Последняя битва», как сообщается, присоединится к делегации президента США Дональда Трампа в поездке в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
Ратнер будет заниматься поиском локаций и подготовкой к съемкам фильма «Час пик 4», который планируется частично снимать в Китае. Перезапуск франшизы, по сообщениям источников, поддерживает лично Трамп.
В состав делегации также входят крупные бизнес-фигуры, включая Илона Маска, Тима Кука, Ларри Финка и руководителей Blackstone, Mastercard и Boeing. Официально визит связан с попыткой улучшить отношения между США и Китаем на фоне торговых и геополитических напряжений.
Возвращение Ратнера в крупный кинематограф происходит после многолетнего перерыва, вызванного обвинениями в сексуальных домогательствах, которые он отрицает. Новый проект рассматривается как ключевой для его карьеры и тест на способность вернуться в индустрию.
Фильм «Час пик 4» может стать не только продолжением популярной франшизы, но и частью более широкой политико-экономической повестки визита в Китай.