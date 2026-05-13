Режиссер «Час пик 4» отправился в Китай вместе с Трампом 13.05.2026, 16:57

Бретт Ратнер

Он будет выбирать лучшие локации для съемок.

Режиссер Бретт Ратнер, известный по фильмам «Час пик» и «Люди Икс: Последняя битва», как сообщается, присоединится к делегации президента США Дональда Трампа в поездке в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Ратнер будет заниматься поиском локаций и подготовкой к съемкам фильма «Час пик 4», который планируется частично снимать в Китае. Перезапуск франшизы, по сообщениям источников, поддерживает лично Трамп.

В состав делегации также входят крупные бизнес-фигуры, включая Илона Маска, Тима Кука, Ларри Финка и руководителей Blackstone, Mastercard и Boeing. Официально визит связан с попыткой улучшить отношения между США и Китаем на фоне торговых и геополитических напряжений.

Возвращение Ратнера в крупный кинематограф происходит после многолетнего перерыва, вызванного обвинениями в сексуальных домогательствах, которые он отрицает. Новый проект рассматривается как ключевой для его карьеры и тест на способность вернуться в индустрию.

Фильм «Час пик 4» может стать не только продолжением популярной франшизы, но и частью более широкой политико-экономической повестки визита в Китай.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com