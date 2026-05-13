Африканский позор Путина 2 Юрий Федоренко

13.05.2026, 17:21

Из рук Кремля ускользает еще одна зона влияния.

В течение полномасштабной войны против Украины агрессор не только терял внутренние силы и ресурсы, но и стремительно лишался внешнеполитического веса в мире. Его друзья-диктаторы бежали из собственных стран, погибали или оказывались в тюрьмах. Агрессор практически потерял влияние на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и в Латинской Америке. Едва ли не последним его «внешнеполитическим активом» оставались бедные африканские диктатуры. Но сегодня из рук Кремля ускользает и это сокровище.

Один из оплотов России в Африке — военная хунта в Мали. Самопровозглашенный «президент» Ассими Гоита захватил власть в результате переворота в 2020 году. Страна годами находится в состоянии гражданской войны. На севере Мали повстанцы сформировали Фронт освобождения Азавада — непризнанного государства, возникшего как государство туарегов (одного из коренных народов Северной Африки) еще в 2012 году.

Долгое время удерживаться у власти Ассими Гоити удавалось при поддержке российской террористической структуры — ЧВК Вагнер, которая сейчас трансформирована в так называемый «Африканский корпус» и подчинена Минобороны РФ.

Пребывание российского контингента в Мали превратилось в международную гуманитарную проблему: мировые медиа регулярно сообщали о массовых убийствах, изнасилованиях и других преступлениях, совершенных вагнеровцами. Люди бежали целыми деревнями. Как рассказал один из беженцев: «Это политика выжженной земли. Солдаты ни с кем не разговаривают. Всех, кого видят, расстреливают. Без вопросов, без предупреждения. Люди даже не знают, за что их убивают».

Но всему есть предел. 25 апреля началось масштабное наступление туарегов. Россияне потеряли позиции и начали отступать. С начала мая «Африканский корпус» РФ понес существенные потери в живой силе и технике и оставил три крупных города в Мали. Пророссийский «министр обороны» страны убит. Сам Ассими Гоита пытается спасти свою жизнь и, похоже, уже не рассчитывает на помощь со стороны Москвы.

«Африканский корпус» РФ присутствует и в других странах континента — в частности, в Буркина-Фасо, Нигере и Центральноафриканской Республике. Во всех этих государствах ситуация нестабильна. Ставка местных диктаторов на россиян не оправдывает себя: защитить их они не способны, зато резко увеличивают количество убийств, изнасилований и других тяжких преступлений, что подпитывает протестные настроения среди населения.

То, что кремлевский режим теряет позиции в Африке, неизбежно скажется и на нашем театре военных действий.

Во-первых, события в Мали — это поражение российского оружия и еще одно доказательство общего истощения недоимперии.

Во-вторых, Россия теряет контроль над природными ресурсами этой страны.

В-третьих, ей будет все сложнее проводить вербовочные кампании на континенте.

В-четвертых, сотрудничество с африканскими режимами обеспечивало кремлю нужные голоса в ООН и других международных структурах. Теперь эта «дружба» постепенно сходит на нет.

Вполне вероятно, что некоторые из африканских «лидеров» продолжают надеяться: в случае восстания они смогут укрыться в Москве, как это в свое время сделал сирийский диктатор Башар Асад. Но реальность имеет свою иронию: не исключено, что уже через несколько лет самому Путину придется искать убежище где-то в экваториальных лесах.

Недоимперия приближается к катастрофе. В пропасть летит все: ее внешнеполитические позиции, экономика и, конечно, военный потенциал. К сожалению, это не одномоментный, а растянутый во времени процесс. Работы у нас еще много. Поэтому держим строй, работаем дальше. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук».

