Кабан Фима стал любимцем белорусов

Кабан Фима стал любимцем белорусов5
- 13.05.2026, 17:50
Он любит «сникерсы».
У белорусов в TikTok появился новый любимец — кабан по кличке Фима, который обожает сладости. Его хозяин выманивает питомца из самых разных мест с помощью одного волшебного слова — «Сникерс».
Видео с животным набирают тысячи просмотров, а пользователи соцсети не скрывают восторга.
В комментариях многие признаются, что даже завидуют кабану и его беззаботной жизни.
Один из пользователей написал, что это именно та жизнь, о которой можно мечтать. Другие отмечают, сколько ласковых слов хозяин находит для своего питомца, и признаются, что Фима вызывает искреннюю симпатию.
Некоторые предлагают купить ему «Сникерс» за свой счет, а кто-то называет это слово по-настоящему магическим.
Подписчики также восхищаются тем, как Фима проводит время: гуляет на природе, принимает грязевые ванны, свободно разгуливает по своим владениям и выглядит абсолютно счастливым.
Многие называют его настоящим царем и отмечают, что даже после водных процедур он остается одинаково очаровательным.
