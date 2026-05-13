Кабан Фима стал любимцем белорусов 5 13.05.2026, 17:50

Он любит «сникерсы».

У белорусов в TikTok появился новый любимец — кабан по кличке Фима, который обожает сладости. Его хозяин выманивает питомца из самых разных мест с помощью одного волшебного слова — «Сникерс».

Видео с животным набирают тысячи просмотров, а пользователи соцсети не скрывают восторга.

В комментариях многие признаются, что даже завидуют кабану и его беззаботной жизни.

Один из пользователей написал, что это именно та жизнь, о которой можно мечтать. Другие отмечают, сколько ласковых слов хозяин находит для своего питомца, и признаются, что Фима вызывает искреннюю симпатию.

Некоторые предлагают купить ему «Сникерс» за свой счет, а кто-то называет это слово по-настоящему магическим.

Подписчики также восхищаются тем, как Фима проводит время: гуляет на природе, принимает грязевые ванны, свободно разгуливает по своим владениям и выглядит абсолютно счастливым.

Многие называют его настоящим царем и отмечают, что даже после водных процедур он остается одинаково очаровательным.

