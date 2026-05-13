Российские самолеты становятся мишенью ВСУ еще до взлета
- 13.05.2026, 18:40
Украина усиливает кампанию дальнобойных ударов по российским военным объектам и все чаще уничтожает вражескую авиацию еще на земле. Война постепенно превращается в борьбу на истощение с акцентом на удары по тыловой инфраструктуре противника, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
В конце апреля украинские силы атаковали авиабазу «Шагол» под Челябинском — более чем в 1700 километрах от границы Украины. По сообщениям, были повреждены и уничтожены несколько российских истребителей Су-57 и бомбардировщик Су-34. Спутниковые снимки подтвердили последствия атаки.
Это уже второй подтвержденный удар по Су-57 — самому современному российскому истребителю, который Москва позиционирует как малозаметный самолет нового поколения.
1 мая Украина нанесла новый удар — на этот раз по аэродрому в Воронежской области. По данным источников, были уничтожены ударные вертолеты Ми-28 и транспортные Ми-17.
Параллельно Киев продолжает атаковать нефтеперерабатывающие заводы, газовую инфраструктуру и энергетические объекты России. Серия ударов дронами и ракетами уже привела к заметному снижению объемов добычи нефти, которая опустилась до минимального уровня с 2009 года.
Эксперты отмечают, что Украина делает ставку на ослабление российской экономики и логистики, пытаясь лишить Кремль ключевых источников доходов для продолжения войны.
Несмотря на кратковременное перемирие на 9 мая, боевые действия остаются интенсивными, а дальние удары по территории России становятся все более регулярными и чувствительными для Москвы.