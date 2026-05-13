ФИФА намерена ввести нестандартный выход игроков на поле в матчах ЧМ-2026 13.05.2026, 19:24

Подобная практика уже тестировалась на решающих стадиях клубного чемпионата мира.

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена отказаться от традиционного совместного выхода команд на поле во время чемпионата мира 2026 года. Об этом пишет журналист Бен Джейкобс.

Предполагается, что стадионный диктор будет персонально объявлять каждого футболиста в момент его появления из подтрибунного помещения.

Подобная практика уже тестировалась на решающих стадиях клубного чемпионата мира. В ФИФА рассчитывают, что такой подход поможет в продвижении конкретных игроков. При этом организация не планирует полностью копировать формат презентации, принятый в баскетбольной лиге НБА.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

