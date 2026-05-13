Середина недели принесет Беларуси потепление
- 13.05.2026, 20:05
Погода 14-16 мая.
С четверга, начиная с западных районов, погода станет постепенно налаживаться, лишь по востоку страны циклонические вихри продолжат удерживать дождливую и ветреную обстановку.
14 мая, по данным Белгидромета, погоду в основном будет определять область высокого атмосферного давления, лишь ночью по северо-востоку, а днем в крайних восточных районах скажется влияние атмосферного фронта и влажных воздушных масс, несущих в эти районы дождевые, грозовые облака.
В четверг ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь ночью по северо-востоку, а днем в крайних восточных районах страны пройдут дожди. Ночью местами туман, по северо-востоку грозы. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.
Утром температура в большинстве районов +7°C…+9°C. С учетом ветра и влажности будет ощущаться немного прохладнее. Днем столбики термометров на отметках от +16°C по северу до +18°C по юго-западу. К вечеру температурный фон составит от +13°C в Витебске до +17°C в Бресте.
15 мая по восточной половине страны погодные условия продолжат определять атмосферные фронты, где и пройдут дожди, местами сильные и грозы. по западной половине сохранится влияние области высокого атмосферного давления, здесь дожди маловероятны. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +3°C…+10°C, днем +13°C…+18°C, по западу и югу +19°C…+23°C.
16 мая местами по стране ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем от +18°C по северо-востоку до +25°C по юго-западу.