Середина недели принесет Беларуси потепление 13.05.2026, 20:05

Погода 14-16 мая.

С четверга, начиная с западных районов, погода станет постепенно налаживаться, лишь по востоку страны циклонические вихри продолжат удерживать дождливую и ветреную обстановку.

14 мая, по данным Белгидромета, погоду в основном будет определять область высокого атмосферного давления, лишь ночью по северо-востоку, а днем в крайних восточных районах скажется влияние атмосферного фронта и влажных воздушных масс, несущих в эти районы дождевые, грозовые облака.

В четверг ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь ночью по северо-востоку, а днем в крайних восточных районах страны пройдут дожди. Ночью местами туман, по северо-востоку грозы. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

Утром температура в большинстве районов +7°C…+9°C. С учетом ветра и влажности будет ощущаться немного прохладнее. Днем столбики термометров на отметках от +16°C по северу до +18°C по юго-западу. К вечеру температурный фон составит от +13°C в Витебске до +17°C в Бресте.

15 мая по восточной половине страны погодные условия продолжат определять атмосферные фронты, где и пройдут дожди, местами сильные и грозы. по западной половине сохранится влияние области высокого атмосферного давления, здесь дожди маловероятны. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +3°C…+10°C, днем +13°C…+18°C, по западу и югу +19°C…+23°C.

16 мая местами по стране ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем от +18°C по северо-востоку до +25°C по юго-западу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com