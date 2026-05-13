Украина за полгода вдвое увеличила число уничтоженных российских средств ПВО 13.05.2026, 21:05

Украинские атаки особенно серьезны на средних дистанциях.

Вооруженные силы Украины ведут настоящую охоту на российские системы ПВО. Растущее производство и все более совершенные беспилотные технологии позволили Украине уничтожить в апреле в два раза больше средств ПВО и радаров противника, чем в октябре 2025 года, пишет Der Spiegel. Разрастающиеся «дыры» в российской противовоздушной обороне ослабляют и фронт, и тыл. Первый лишается поставок в результате уничтожения системы снабжения передовой, включая склады с боеприпасами, техникой и экипировкой, а второй остается без защиты от ударов по энергетической инфраструктуре и объектам ВПК.

Украинские атаки особенно серьезны на средних дистанциях, в пределах 200 км от линии фронта, отмечает Der Spiegel: дроны выводят из строя такие зенитные ракетные комплексы средней дальности, как «Тор» и «Бук», а порой уничтожают и более дорогие, например, С-300. Если за осень 2025 года ВСУ уничтожили 16 систем ПВО, радаров и устройств подавления, то с марта по 10 мая этого года – 37, приводит издание расчеты WarSpotting.

Дроны средней дальности с января по апрель нанесли около 600 ударов по территориям, оккупированным российской армией. Особенно сложная ситуация для нее складывается на юге, где расстояние от фронта до побережья может составлять всего 90 км, и удары ВСУ ставят под угрозу снабжение войск и Крымского полуострова. А над российской территорией в марте было сбито 11 211 беспилотников, писало «РИА Новости» со ссылкой на данные Минобороны РФ, – вдвое больше, чем в феврале; сколько попало в цели, пропагандистское СМИ не сообщило.

В нынешнем году Владимир Путин и высшее военное руководство России все чаще преувеличивают успехи своей армии войск на поле боя, но с октября 2025 года темпы ее продвижения снижались с каждым месяцем, поскольку украинские войска активизировали нанесение ударов средней дальности, создавая для нее дополнительные препятствия, указывает Институт изучения войны (ISW). Он добавляет: на фоне все более успешных налетов украинских дронов российские военные блогеры уже неоднократно указывали на дефицит ракет ПВО.

