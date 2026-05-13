13 мая 2026, среда, 21:51
Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов MLS

  • 13.05.2026, 20:44
Фото: Getty Images

Названа зарплата аргентинского форварда.

Ассоциация игроков Главной футбольной лиги (MLS) представила рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов. Первое место занял аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Базовая зарплата форварда составляет $25 млн, вместе с предусмотренными по контракту бонусами он получает $28,3 млн. В октябре 2025 года аргентинец подписал с клубом новое соглашение, рассчитанное до конца 2028 года.

Второе место в списке занял южнокорейский нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин ($11,152 млн с бонусами). Тройку самых высокооплачиваемых футболистов замкнул аргентинский полузащитник «Интер Майами» Родриго де Пауль ($9,688 млн).

Восьмикратному обладателю «Золотого мяча» Лионелю Месси 38 лет. Ранее он выступал за «Барселону» и ПСЖ. С 2023 года представляет «Интер Майами». В составе сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира (2022) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024), а также завоевал золото Олимпийских игр (2008). Всего на счету Месси 48 трофеев, он является самым титулованным футболистом в истории.

