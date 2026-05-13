Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов MLS 13.05.2026, 20:44

Фото: Getty Images

Названа зарплата аргентинского форварда.

Ассоциация игроков Главной футбольной лиги (MLS) представила рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов. Первое место занял аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Базовая зарплата форварда составляет $25 млн, вместе с предусмотренными по контракту бонусами он получает $28,3 млн. В октябре 2025 года аргентинец подписал с клубом новое соглашение, рассчитанное до конца 2028 года.

Второе место в списке занял южнокорейский нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин ($11,152 млн с бонусами). Тройку самых высокооплачиваемых футболистов замкнул аргентинский полузащитник «Интер Майами» Родриго де Пауль ($9,688 млн).

Восьмикратному обладателю «Золотого мяча» Лионелю Месси 38 лет. Ранее он выступал за «Барселону» и ПСЖ. С 2023 года представляет «Интер Майами». В составе сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира (2022) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024), а также завоевал золото Олимпийских игр (2008). Всего на счету Месси 48 трофеев, он является самым титулованным футболистом в истории.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com