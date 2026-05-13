13 мая 2026, среда, 20:28

Путину рассказали, что российская экономика уже обогнала американскую

  • 13.05.2026, 20:21
В реальности РФ находится между Тринидадом и Табаго и Сейшельскими островами по ВВП на душу населения.

Российская экономика опередила американскую по темпам роста, заявил на встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает The Moscow Times.

«Несмотря на все эти внешние вызовы, санкционное давление, <…> наша экономика проявила себя весьма достойно», — сказал Решетников Путину, демонстрируя цветные слайды.

«Если в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, то по итогам 2025 года это уже почти 56%. При этом мы сокращали разрыв, а, например, многие наши европейские соседи, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. Это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, но и опережали рост в том числе и в американской экономике», — пояснил Решетников.

По данным Международного валютного фонда, на 2026 год Россия занимает 66-е место в мире по ВВП на душу населения — $18530, между Тринидадом и Табаго и Сейшельскими островами.

По этому показателю, который считается ключевым для оценки уровня жизни, РФ отстает, например, от Панамы ($20560) и Коста-Рики ($20300), а до среднего уровня развитых стран ($66180) недотягивает примерно в 3,5 раза. От США ($94430) по ВВП на душу Россия отстает в 5 раза, от Германии ($65300) — в 3,6 раза.

За последние три года российская экономика выросла на 10%, а реальные денежные доходы населения — на 26%, однако сейчас началась «фаза стабилизации» и «структурной донастройки», заявил Путину Решетников. Первый квартал экономика завершила падением впервые с 2023 года, и хотя после минуса в январе и феврале в марте ВВП вернулся к росту, «пока преждевременно говорить о восстановлении траектории в целом», сказал министр.

Накануне Минэкономразвития резко ухудшило прогнозы по российской экономике на текущий год и ближайшую 3-летку: по его оценке, ВВП в этом году вместо 1,3% прибавит лишь 0,4%, второй год подряд продолжится падение инвестиций, а рост реальных доходов граждан замедлится до 1%.

В консервативном сценарии, в который заложено замедление мировой экономики и падение цен на нефть до $50, МЭР допускает падение ВВП по итогам года на 0,5%, сокращение промпроизводства на 1%, розничной торговли — на 0,4%.

