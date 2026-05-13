13 мая 2026, среда, 13:47
«Получается нонсенс»

  • 13.05.2026, 12:57
У Лукашенко настоящий кадровый голод.

12 мая Александр Лукашенко дал согласие на назначение Руслана Пархамовича председателем Гомельского горисполкома. До этого он занимал пост помощника Лукашенко — инспектора по Гомельской области. То есть, по сути был в контролирующих органах, пишет «Флагшток».

Из беседы Лукашенко с Пархамовичем, приведенной в госСМИ, следует, что тот сам хотел получить должность председателя горисполкома:

«Я больше расположен к практической деятельности. Попробовал себя в разных ипостасях. Но работа "в поле", наверное, для меня более удобна. Я достаточно глубоко погружен в ситуацию во втором по величине городе нашей страны. Вижу, что есть перспективы для города. Нужно позаниматься коммуналкой, стройкой. Нужно позаниматься в том числе и здравоохранением с образованием. Есть опорные точки. Но резервов у города достаточно».

Признаком того, что переведенный год назад из Минска в Гомель чиновник намерен осесть в областном центре, может служить тот факт, что для его жены еще полгода назад подыскали в Гомеле непыльное место, о чем рассказывали журналисты, — должность главного идеолога автопарка.

Сам факт назначения главой исполкома чиновника из контролирующего органа обнажает старую проблему с кадрами: топ-чиновников не хватает. Получается нонсенс: ранее Пархамович контролировал председателя облисполкома Ивана Крупко, а сейчас переведен к нему в подчинение.

Негативным фактором можно назвать и то, что Пархамовичу город является чужим — родился он в Могилеве, там и работал, а затем — в Минске.

Что касается Владимира Привалова, который руководил Гомелем с 2022 года, то для него отставка, похоже, также была желанной. Насколько известно Флагштоку, уже на протяжении года в местных органах власти муссировалась информация о том, Привалов метит в Минск, чтобы перейти на новый уровень карьерной лестницы.

По данным, которые пересказывают друг другу в исполкомах и администрациях, у Привалова есть знакомый в одном из министерств, который лоббировал его перевод в столицу.

Однако официальной информации о какой-либо новой должности Привалова пока нет.

