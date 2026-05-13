Военных США отправили в Украину 4 13.05.2026, 12:51

Чтобы перенять опыт работы с дронами.

Американские военные были отправлены в Украину с целью освоения применения беспилотных технологий на поле боя и внедрения этого опыта в армии США. Об этом во время слушаний в Сенате США сказал министр обороны США Пит Хагсет.

Таким образом глава Пентагона ответил на вопрос сенатора-республиканца Митча Макконнелла о том, существуют ли запреты для высокопоставленных чиновников США ездить в Украину.

В этом вопросе сенатор сослался на слова министра армии США Дэна Дрисколла о том, что Украина – это «Кремниевая долина военного дела».

Как отметил Хегсет, в Украину было отправлено много высокопоставленных чиновников, и благодаря этому удалось многому научиться.

«На самом деле я лично одобрил направление туда дополнительного персонала для обучения на поле боя с использованием дронов – как для наступления, так и для обороны, – чтобы убедиться, что мы усваиваем все возможные уроки из этого конфликта и внедряем их в режиме реального времени в то, как мы защищаемся и переходим в наступление в эпоху, когда требуется доминирование дронов. И именно поэтому в этом бюджете столько средств на инициативу «Доминирование дронов», чтобы усвоить уроки, полученные в Украине и на других полях сражений, и обеспечить их как можно более быстрое применение во всех боевых силах», – подчеркнул он.

