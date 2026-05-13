Дроны ударили по Астраханскому ГПЗ, сорвав производство взрывчатых веществ в России 13.05.2026, 13:45

Бушует пожар.

В ночь на 13 мая украинские дальнобойные БпЛА нанесли удары по стратегическому объекту в Астраханской области России. Под атаку попал Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), пишет Диалог.UA, проведя анализ социальных сетей.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин признал, что 13 мая дроны ударили по Астраханскому ГПЗ. По его словам, российская ПВО якобы сбила и подавила все украинские БпЛА, но «обломки беспилотников вызвали возгорание». МЧС РФ утверждает, что «горение устранят в течение нескольких часов».

Компания «Газпром», которой принадлежит АГПЗ, на момент написания данной новости никак не прокомментировала ситуацию с этим стратегическим объектом.

В сводке Минобороны РФ говорится, что в ночь на 13 мая российская ПВО в небе над Россией якобы сбила 286 украинских БпЛА, в том числе над Астраханской областью.

Астраханский ГПЗ занимается производством бензина, дизельного топлива, мазута и газовой серы, в связи с чем является законной целью для ВСУ (серу используют для производства взрывчатых веществ). Это крупнейший российский производитель газовой серы. Там ежегодно делают до 3,5 млн тонн серы.

Силы обороны Украины ранее уже атаковали газоперерабатывающий завод в Астрахани, например, в ночь на 3 февраля и в ночь на 15 декабря 2025 года. После ударов 15 декабря на территории предприятия зафиксировал сильный пожар, что подтвердил Генштаб ВСУ.

