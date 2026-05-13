13 мая 2026, среда, 14:13
Шри-Ланка сделает визы для белорусов бесплатными

  • 13.05.2026, 13:58
Уже с 25 мая.

Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам переговоров с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хератом, пишет БелТА.

По его словам, с 25 мая виза для белорусских туристов и представителей бизнеса будет бесплатной.

