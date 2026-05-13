Белорусам пора расслабиться? 8 13.05.2026, 14:47

1,186

Иллюстративное фото

Часто белорусы слышат упрек от властей, что они мало и плохо работают.

Посмотрим на мировые рейтинги — и найдем в них самые трудолюбивые и самые ленивые страны, чтобы решить, кому из них стоит подражать, пишет «Белорусы и рынок».

По данным портала Our World in Data (партнера Оксфордского университета), страна, в которой люди работают больше всех, — это Судан. Здесь средний занятый трудится 2,7 тыс. часов в год. В Беларуси же — почти 1,9 тыс. часов в год, то есть чтобы догнать лидера, нам нужно поднапрячься почти в полтора раза.

В то же время самая «ленивая» страна в мире — это Норвегия. Здесь средний работник утруждает себя всего на 1,4 тыс. часов в год.

Однако результат напряженного труда суданского работника скромный — за час работы он производит продуктов или услуг на 4,7 доллара. Его белорусский коллега создает 35 долларов в час. А вот в Норвегии производительность труда одна из самых высоких в мире — один час работы прибавляет к ВВП страны по 130 долларов. То есть труд здесь в четыре раза эффективнее, чем в Беларуси, и в два раза превосходит многие развитые страны мира.

Все это наглядно видно на графике — по вертикальной шкале отложено количество отработанных часов в год, а по горизонтальной — отдача на час работы в долларах.

Норвежцы обладают сверхспособностями или дело в другом?

Действительно, исследования рынка труда в Норвегии часто отмечают особенности рабочей культуры в этой стране: она отличается высоким уровнем доверия, плоской иерархией и сильной ориентацией на выполнение задач, а не на присутствие на рабочем месте.

В Норвегии не принято оставаться на рабочем месте после 16 часов, оплачиваемый отпуск здесь длится, как правило, 5 недель. Отпуск является обязанностью — работник должен его отгулять. Работодатели поощряют сотрудников соблюдать знаменитый «Work-Life Balance».

По данным опроса работников, проведенных ОЭСР, в Норвегии лишь 2% сотрудников работают сверхурочно (по сравнению со средним показателем по странам ОЭСР в 11%).

Разные экономические системы

Однако если мы внимательнее посмотрим на рейтинг стран по продолжительности труда, то поймем, что дело, скорее всего, не только в особенной культуре севера Европы. Не трудно заметить, что по низу шкалы графика — с самым коротким рабочем временем — находятся богатые страны с развитым социальным государством: Дания, Германия, Нидерланды, Исландия, Финляндия и другие.

А самые трудолюбивые, то есть находящиеся выше всех на графике, — это беднейшие страны мира: кроме Судана, также Конго, Иордания, Пакистан, Колумбия.

Кто счастливее?

Интересно, что рейтинг труда неплохо соотносится с другим, казалось бы, вовсе не связанным с ним по теме, рейтингом — счастья. Именно в социально-ориентированных странах Северной Европы живут самые счастливые люди. В топ-10 World Happiness Report-2026 находятся Финляндия, Исландия, Дания, Швеция и Норвегия — страны, люди в которых работают очень мало, но очень эффективно. Бедные же «работяги» находятся внизу рейтинга.

Беларусь, к сожалению, не вошла в поле зрения исследователей World Happiness Report в 2026 году. В 2021 году мы находились на 65 месте — по сравнению с Африкой довольно высоко, но очень низко на фоне остальных государств Европы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com