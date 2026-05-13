Ford разрабатывает систему, которая бережет авто даже на парковке 13.05.2026, 15:27

Фото: Grupa PGD

Она действует почти как «инстинкт самосохранения».

Ford запатентовал новую концепцию системы предотвращения аварий, которая может значительно расширить возможности современных систем безопасности. Согласно документу, обнаруженному в патенте №12617393, компания работает над технологией, способной не только реагировать на опасность, но и предсказывать траекторию движения других автомобилей, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Система использует комплекс датчиков — камеры, радары, LiDAR и ультразвук — формируя вокруг автомобиля «виртуальную сенсорную сетку». Она постоянно отслеживает окружающую обстановку и пытается прогнозировать, куда движутся другие объекты.

Главное отличие новой идеи Ford в том, что автомобиль не просто тормозит при угрозе столкновения. Он выбирает оптимальный маневр уклонения — может сдвинуться вперед, назад или в сторону, если это уменьшает риск удара. Причем система потенциально способна работать даже тогда, когда машина припаркована.

В примерах из патента автомобиль «понимает», что в него может въехать другая машина под углом, и заранее пытается изменить положение, чтобы избежать или смягчить удар.

Сегодняшние системы безопасности в основном ограничены экстренным торможением или помощью водителю при движении. Ford же предлагает шаг дальше — переход к предиктивной модели, которая действует почти как «инстинкт самосохранения».

Фото: USPTO

Важно отметить, что речь идет о патенте, а не о готовом продукте. Многие подобные разработки не доходят до серийных автомобилей. Однако концепция показывает направление развития — машины будущего могут стать активными участниками предотвращения аварий, а не просто пассивными наблюдателями.

