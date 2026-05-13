WP: Россияне ищут обходные пути на фоне отключений интернета 4 13.05.2026, 15:42

VPN-сервисы стали новой повседневность в цифровой реальности России.

В России усиливается давление на интернет-инфраструктуру. Власти все чаще ограничивают доступ к сети, объясняя это «мерами безопасности» на фоне украинских атак и угрозы беспилотников. Массовые отключения мобильного интернета и связи в крупных городах уже стали регулярными и затрагивают повседневную жизнь миллионов людей, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

Во время одного из недавних трехнедельных отключений жители Москвы и других городов оказались фактически отброшены в 1990-е. Перестали работать такси и банковские приложения, остановились сервисы доставки, а в некоторых районах даже перестали функционировать системы оплаты в общественных туалетах. В приграничных регионах исчез доступ к Telegram — основному каналу оповещения о воздушных тревогах.

Формально власти объясняют ограничения угрозами безопасности и подготовкой к государственным мероприятиям, однако масштаб и регулярность сбоев вызывают опасения, что речь идет о системном ужесточении контроля. По данным аналитиков, Россия все ближе к модели «белого списка», при которой доступ разрешен только к одобренным государством сервисам — по аналогии с Ираном.

Параллельно усиливается давление на инструменты обхода блокировок. VPN-сервисы становятся сложнее и дороже, вводятся ограничения на международный трафик, а отдельные платежные каналы для их оплаты постепенно отключаются. Операторы также тестируют ограничения доступа к популярным сервисам для пользователей с активными VPN.

Несмотря на это, россияне массово продолжают искать обходные решения. По оценкам активистов, VPN используют десятки миллионов человек. Пользователи переключаются между сервисами, применяют сложные схемы подключения, а иногда находят неожиданные решения — от альтернативных мессенджеров до технических «самоделок» на основе Bluetooth-сетей.

Власти продвигают российские цифровые платформы и мессенджеры, включая государственные «супер-приложения», которые должны заменить зарубежные сервисы. Их внедрение сопровождается административным давлением — от предустановки на новые телефоны до перевода рабочих и школьных чатов.

Однако ограничения уже вызывают экономические и социальные последствия. Бизнес жалуется на сбои в работе, а среди населения растет раздражение. Даже лояльные власти публичные фигуры начали критиковать ограничения, указывая на падение качества жизни и цифровую изоляцию.

Эксперты отмечают, что происходит постепенный демонтаж открытого интернета, который еще десять лет назад считался одним из самых свободных в регионе. Теперь же пользователи вынуждены ежедневно адаптироваться к новой реальности, где доступ к информации становится все более фрагментированным и нестабильным.

