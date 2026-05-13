13 мая 2026, среда, 17:12
The Telegraph: Цена войны для Путина крайне высока

  13.05.2026, 16:01
Окно возможностей для Украины постепенно расширяется.

Атмосфера в Кремле, по данным западных аналитиков, становится все более мрачной. После нескольких лет изнуряющих наступлений российская армия теряет темп, а на отдельных участках фронта фиксируются даже территориальные откаты, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его оценке, Москва начинает двигаться в сторону завершения войны и уже вынуждена возвращаться к обсуждению переговорного процесса. При этом аналитики подчеркивают, что, даже если эти слова носят политический характер, они частично отражают реальные изменения в динамике боевых действий на фронте.

По оценке Института изучения войны (ISW), в апреле российские силы впервые с 2024 года зафиксировали чистые территориальные потери — около 46 квадратных миль. За шесть месяцев Россия захватила примерно 1443 квадратных километра, тогда как годом ранее показатель был значительно выше.

Темпы продвижения резко упали: если в начале 2025 года российская армия занимала в среднем почти 10 квадратных километров в день, то сейчас — около двух. Аналитики считают, что при нынешней динамике России понадобились бы десятилетия для полного контроля над Донбассом.

Военные эксперты связывают замедление не только с погодой, но и с доминированием дронов, которые сделали невозможным концентрацию крупных сил. Фронт превратился в зону постоянного наблюдения и ударов, где любое движение быстро обнаруживается и уничтожается.

Российские подразделения все чаще переходят к тактике малых групп и инфильтрации, создавая так называемые «серые зоны» — территории без устойчивого контроля сторон.

Дополнительным фактором стал кризис коммуникаций и логистики. Ограничения на сервисы связи и удары по тылам осложняют координацию российских войск, в то время как Украина продолжает дальние удары по складам и инфраструктуре внутри России.

Цена наступления крайне высока. По данным независимых источников, число погибших российских военных может превышать 350 тысяч, а общие потери приближаются к 1,2 миллионам. При этом темпы пополнения личного состава уже не покрывают убыль.

Экономическое давление усиливает ситуацию: российская экономика демонстрирует признаки замедления, а нефтегазовые доходы снижаются.

Как отмечают аналитики, прежний образ «неизбежного российского превосходства» начинает разрушаться, а окно возможностей для Украины постепенно расширяется.

