Зеленский после удара по НПЗ в Перми жестко обратился к Кремлю 3 7.05.2026, 15:12

1,732

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с мольбами о паузе на 9 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил «дальнобойные санкции» в Перми и обратился к Кремлю с призывом о войне.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

«Сегодня украинские дальнобойные санкции снова в Перми: это более 1500 километров от нашей границы. Недавно были и важные результаты в Челябинске - до 1800 километров, - а также в Екатеринбурге - почти 2 тысячи километров», - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что «последствия украинской дальнобойности» чувствовали в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях.

Зеленский подчеркнул, что Кремль каждый день может остановить войну - не на несколько часов, «чтобы получить наше разрешение на проведение парада в Москве», а чтобы беречь жизни людей.

«Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с мольбами о паузе на 9 мая. Мир нужен. Спасибо всем, кто помогает России это осознать», - заявил президент Украины.

Он отметил, что Украина неоднократно предлагала РФ делать шаги навстречу миру, но получила в ответ новые удары.

«Именно поэтому украинские дальнобойные санкции движутся навстречу отдаленным российским точкам, которые имеют отношение к военной промышленности России, инфраструктуре войны и финансированию агрессии», - подчеркнул Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com