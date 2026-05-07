Зеленский после удара по НПЗ в Перми жестко обратился к Кремлю

Зеленский после удара по НПЗ в Перми жестко обратился к Кремлю3
- 7.05.2026, 15:12
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил «дальнобойные санкции» в Перми и обратился к Кремлю с призывом о войне.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
«Сегодня украинские дальнобойные санкции снова в Перми: это более 1500 километров от нашей границы. Недавно были и важные результаты в Челябинске - до 1800 километров, - а также в Екатеринбурге - почти 2 тысячи километров», - подчеркнул он.
Глава государства отметил, что «последствия украинской дальнобойности» чувствовали в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях.
Зеленский подчеркнул, что Кремль каждый день может остановить войну - не на несколько часов, «чтобы получить наше разрешение на проведение парада в Москве», а чтобы беречь жизни людей.
«Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с мольбами о паузе на 9 мая. Мир нужен. Спасибо всем, кто помогает России это осознать», - заявил президент Украины.
Он отметил, что Украина неоднократно предлагала РФ делать шаги навстречу миру, но получила в ответ новые удары.
«Именно поэтому украинские дальнобойные санкции движутся навстречу отдаленным российским точкам, которые имеют отношение к военной промышленности России, инфраструктуре войны и финансированию агрессии», - подчеркнул Зеленский.