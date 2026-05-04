«В Кремле не верят, что Лукашенко удержит власть» 4.05.2026, 12:20

Сменить режим в Беларуси можно за две недели.

Новую книгу известного историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» представили на Берлинской книжной ярмарке Berlin Bebelplatz.

Во встрече, которая прошла 2 мая в Галерее Kunstschule Berlin, приняли участие автор книги Юрий Фельштинский и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Модератором выступил известный политолог Александр Морозов.

«Достаточно посмотреть на карту»

В начале презентации Юрий Фельштинский говорил о том, как заинтересовался Беларусью:

— Совершенно неслучайно, что у очень многих моих книг, которые получились качественными и интересными, есть соавторы. Всегда, когда я окунаюсь в абсолютно новую тему, мне нужен соавтор, который поможет мне понять суть проблемы. Была книга «ФСБ взрывает Россию», написанная вместе с Александром Литвиненко, была «Корпорация» с Владимиром Прибыловским. И вот таким соавтором стала Наталья Радина, потому что книга построена на интервью с ней.

Почему меня заинтересовала Беларусь? Мы с 2014-го года бьемся над трагической проблемой, которая стала частью нашей жизни: как остановить войну в Украине, разрушить режим Путина и вернуться в мирное состояние, в котором мы были раньше.

Я считаю, что с 2000-го года власть в России захвачена госбезопасностью как ведомством. Эти люди бились за власть десятилетиями, буквально с 1918-го года, и они эту власть не отдадут. И проблемы наши, соответственно, не связаны с Путиным, а именно с нынешним российским руководством, которое в основном состоит из госбезопасности. Почему это важно понимать? Потому что задача свержения режима Путина достаточно сложная.

Поскольку у России есть ядерное оружие, не все торопятся вступить с ней в открытый бой. Чтобы понять, что нужно делать, достаточно посмотреть на карту: Беларусь является важнейшей стратегической территорией. Как сделать так, чтобы нынешняя Европа смогла спать спокойно? Спать спокойно нынешняя Европа сможет только в том случае, если Беларусь будет освобождена от Российской Федерации. Смена режима в Беларуси, освобождение от Лукашенко — задача не менее важная, чем остановка войны в Украине, потому что, на самом деле, одно без другого не произойдет.

Наталья Радина рассказала, почему согласилась стать главной героиней книги известного американского писателя:

— Всю свою жизнь мне приходилось очень долго всем рассказывать о своей собственной стране, потому что куда бы я ни приезжала, о Беларуси знали крайне мало. Путешествовать я начала, наверное, с 1997-го года, когда мне исполнилось 18 лет. Как оказалось, за границей многие не знают название моей страны, не говоря уже о том, что белорусы — абсолютно европейский самобытный народ со своей большой историей, языком и культурой. Никто об этом не знал.

Прошло 30 лет, и мы сегодня видим, что стереотипное отношение к Беларуси остается. Что о ней знают? Лукашенко, Беловежская пуща, «Песняры», картошка, драники. С недавнего времени — IT, но эта история почти закончилась в 2020 году, когда Лукашенко разогнал массовые митинги против фальсификации выборов. Сейчас IT-бизнес из Беларуси практически ушел.

Этой книгой мы хотим попробовать зацепить людей, чтобы они просто узнали, что есть такая страна и народ, который борется за свою свободу, мечтает жить в демократическом, независимом государстве.

Главный редактор сайта Charter97.org говорит, что в свое время также открывала для себя Беларусь:

— Я родилась в 1979-м году в Кобрине на западе Беларуси, и это была Белорусская Советская Социалистическая Республика. Я была вполне себе советским ребенком, пионером, слушала эти сказки про дедушку Ленина, но, с другой стороны, не могу сказать, что мне очень нравилась страна, в которой я жила, потому что моя семья очень трезво оценивала Советский Союз. Мой отец никогда не был в Коммунистической партии, хотя был военнослужащим. В семье всегда слышала критическое отношение к советской власти. Когда СССР рухнул, для нашей семьи это была радостная новость.

Мы смогли вернуть себе независимость, изменилось, конечно же, очень многое, в том числе до прихода Лукашенко к власти в 1994-м году. У нас еще были три года так называемого «белорусского возрождения», когда вернулся белорусский язык, который стал единственным государственным, мы вернули себе свои национальные символы, у нас был свободный независимый парламент и демократические выборы. Это были три года нормальной жизни. После прихода к власти Лукашенко все стало поворачиваться назад. Мы снова, по сути, оказались под оккупацией.

Мне в 1996-м году было 17 лет, и я поняла, что у нас начинается новый этап борьбы за свою свободу и независимость. Через эту книгу мы пытались с Юрием показать, как происходит борьба белорусов.

Она не прекращалась все 32 года, пока Лукашенко находится у власти. Даже сейчас, когда ситуация очень сложная в связи с войной, которую Россия ведет против Украины, эта борьба не прекращается.

«Нейтральной Беларуси быть не может»

Наталья Радина считает главной целью белорусов — уйти от влияния России:

— Я уже не раз говорила про оккупацию со стороны России. Надеюсь, РФ станет нормальным демократическим государством и оставит нас в покое. Цель Беларуси — уйти из-под российского влияния.

Для нас есть только один выход — стать частью Европейского cоюза и блока НАТО. Иначе мы не уйдем из-под влияния России, ведь когда ты находишься между двумя большими государственными образованиями, нужно к кому-то присоединяться. Нейтральной Беларуси быть не может.

Безусловно, нам придется сохранять какие-то нормальные отношения, но для того, чтобы они были нормальными, Россия должна перестать быть империей. Я надеюсь, что это в конце концов произойдет. Не думаю, что россияне все сплошь зомбированы пропагандой, что они все хотят идти с войной против своих соседей.

Александр Морозов спросил у Юрия Фельштинского, который написал ряд книг о спецслужбах, является ли КГБ в Беларуси такой же силой, как ФСБ в России. Американский историк считает, что в Беларуси мы имеем дело с классической диктатурой:

— Если в этом плане изменить режим в России достаточно сложно, то в Беларуси, как мне кажется, сменить власть, если мы берем, допустим, возможности украинских спецслужб, — вопрос двухнедельной операции. Это без преувеличения. События 2020-го года в Беларуси продемонстрировали всему миру, что поддержки у Лукашенко нет. Ее просто не существует.

Есть, конечно, поддержка Российской Федерации, но это палка о двух концах. Россия, безусловно, считает Беларусь своей вотчиной. РФ использовала и планирует использовать Беларусь как плацдарм для нападения на Европу и вечного шантажа.

Не случайно вторжение 2022-го года в Украину началось с концентрации российских войск в Беларуси, а направлением главного удара стал Киев.

На сегодняшний день Россия не рискнула перебрасывать войска в Беларусь, хотя об этом много говорилось (мы помним угрожающие заявления Лукашенко в отношении Польши, слова российских пропагандистов о том, что из Беларуси будут наноситься превентивные удары по Европе), потому что Россия не доверяет Лукашенко до конца, не верит в возможности диктатора удерживать власть. Украинские операции, такие как вторжение в Курскую область или операция «Паутина», на самом деле продемонстрировали серьезные возможности украинской армии. И я достаточно давно уже говорил о том, что Россия проигрывает эту войну, если она теряет контроль над Беларусью.

Думаю, что никакого другого сценария здесь нет. А то, что в центре Европы у власти оказался диктатор, это серьезнейший исторический провал европейских государств.

«Беларусь всегда ориентировалась на Запад»

Наталья Радина ответила на вопрос о будущем Беларуси. Нашу страну она видит частью объединенной Европы:

— Евросоюз никуда не денется, более того, в ходе нынешней борьбы за гегемонию неожиданным победителем может стать не Китай, а Европейский союз. Какие-то региональные союзы могут существовать, но основные процессы будут проходить внутри ЕС.

Частью России Беларусь не станет. Ментально мы действительно абсолютно разные люди. Белорусская нация возникла в результате смешения балтийских и славянских племен, поэтому нас называют четвертой балтийской страной. Мы хотим вернуться в Европу, где мы всегда были. В этой книге очень коротко рассказывается, откуда возникла Беларусь, в каких образованиях была белорусская территория. Наша история идет от Полоцкого княжества, потом территория Беларусь была частью Великого княжества Литовской, и на этом мы основываем сегодня свою идентичность.

Затем мы были частью Речи Посполитой, при разделе РП в конце XVIII века Беларусь вошла в состав Российской империи. Сотни лет мы воевали с Россией — и ВКЛ, и Речь Посполитая. Беларусь полита кровью, очень много зла шло от Русского царства. Не думаю, что Россия сохранится в будущем, ведь тюрьмой народов в 21-м веке быть не получится. Уверена, что Беларусь в конце концов избавится от влияния Москвы.

Юрий Фельштинский рассказал, что для него как американского историка также большим открытием стала западноцентричность белорусов:

— Беларусь всегда ориентировалась на Запад, а не на Восток. Почему-то про страны Балтии такое понимание всегда было, а про Беларусь — нет. Думаю, что в результате этой войны Россия останется на карте, но распадется, и в наилучшем для нас сценарии перестанет наконец быть империей и сможет тогда наконец стать нормальной страной, если она избавится от имперского мышления.

Я не считаю, что это простой и быстрый процесс, и я на это не закладываюсь. Считаю, что если Беларусь станет частью Европы и соответственно частью Евросоюза, то можно будет наконец-то создать буферную зону от Финляндии до Украины с опорой на украинские ВСУ. И вот этот буфер, включающий Беларусь, создаст возможность для Европы, мирно сосуществовать с Российской Федерацией.

Трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя, интервью с которой также вошло в книгу, рассказала, почему считает «Беларусь Натальи Радиной» важной для прочтения:

— Для меня это также был очень интересный опыт. Считаю, что эта книга важна для каждого белоруса. В ней каждый, кто вложился в борьбу белорусов, найдет себя, свою историю, эмоции и переживания. Думаю, что это будущий учебник по истории нашей страны. Большое спасибо Юрию, что он позвал меня дать интервью для этой книги. Считаю, что каждый белорус должен ее прочитать.

В конце презентации Наталья Радина призвала сохранять оптимизм и выразила уверенность, что Россия проиграет войну с Украиной, а Беларусь станет свободной:

— Я смотрю на то, что происходит в России, и на самом деле вижу, что там все очень плохо. Не надо сейчас накачивать себя пессимистичными мыслями.

То, что в России начали отключать интернет, означает, что там, простите за выражение, полная ж***па. Путин прекрасно понимает, что проигрывает информационную войну и знает, какие царят настроения. Он боится объявлять новую мобилизацию, а в экономике — катастрофа. РФ ждет развал. Я видела распад Советского Союза, и я увижу еще распад России.

