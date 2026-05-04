Морская охота США заставляет Китай и Россию нервничать
- 4.05.2026, 13:27
- 1,128
Уже было остановлено и арестовано около 40 судов.
США продолжают масштабную морскую операцию в районе Персидского залива, в ходе которой американские силы перехватывают и задерживают суда, связанные с поставками иранской нефти. По данным американской стороны, с середины апреля уже было остановлено, развернуто или захвачено около 40 судов, пишет Fox News (перевод — сайт Charter97.org).
Президент США заявил, что морская блокада демонстрирует высокую эффективность и оказывает значительное экономическое давление. В Пентагоне также сообщили, что операция выходит за рамки региона и приобретает глобальный характер.
Американские военные регулярно проводят операции по высадке на подозрительные суда с помощью вертолетов и морской пехоты. В отдельных случаях танкеры, перевозившие санкционную нефть, были взяты под контроль и направлены на проверку.
По заявлениям американских официальных лиц, подобные действия направлены на пресечение работы так называемого «теневого флота», который используется для обхода санкций и перевозки нефти из Ирана и других стран.
Отдельное внимание в Вашингтоне уделяется маршрутам поставок нефти в Азию. Значительная часть энергоресурсов, включая поставки из Ирана и России, направляется в Китай морским путем, часто через скрытые схемы перевалки.
По оценкам аналитиков, текущая кампания демонстрирует новые подходы к морскому контролю, сочетая военную силу, разведку и финансовое давление.