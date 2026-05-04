В партии Мерца призвали Германию создавать с Украиной альтернативу Tomahawk 1 4.05.2026, 13:47

Чтобы не зависеть от США.

Эксперт по вопросам обороны правящей немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал к совместной разработке украинско-европейских ракет.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 4 мая, в эфире телепрограммы Morgenmagazin общественно-правового вещателя ARD, передает «Немецкая волна».

Политик комментировал отказ США от размещения крылатых ракет Tomahawk в Германии.

Критикуя этот шаг администрации президента США Дональда Трампа, который Кизеветтер назвал «огромной ошибкой», он предостерег, что нехватка американских средств средней дальности для противодействия ядерной угрозе со стороны России непосредственно влияет на безопасность Европы.

Поэтому в качестве выхода из ситуации Кизеветтер предлагает Европе срочно разработать собственную альтернативу американским системам. «Выход заключается в том, чтобы разработать нечто подобное совместно с Украиной, чтобы к 2030 году такие системы уже были в наличии», – подчеркнул он.

Кизеветтер считает, что отказ США от размещения на территории Германии американских ракет является гораздо более серьезным вызовом, чем анонсированное сокращение американского контингента на 5000 человек.

Кизеветтер убежден, что отказ от конвенционного довооружения посылает опасный сигнал правителю РФ Владимиру Путину, который еще в 2017 году нарушил договор об ограничении ракет средней и малой дальности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com