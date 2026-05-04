4 мая 2026, понедельник, 14:45
Украина ночью прорвала сразу три эшелона ПВО Москвы

  • 4.05.2026, 14:11
Не спасли даже С-400, «Панцири» и «Торы».

Сегодня ночью украинский беспилотник FP-1, по данным специализированного канала DroneBomber, преодолел несколько эшелонов ПВО вокруг Москвы и достиг цели в жилом районе недалеко от центра города, пишет «Диалог».

Сообщается, что дрон обошёл более сотни подтверждённых позиций противовоздушной обороны, включая системы С-400, а также установки «Панцирь» и «Тор». Маршрут проходил через зоны ответственности нескольких подразделений ПВО, а также через участки с дополнительными средствами защиты, размещёнными на крышах зданий и вдоль дорог.

Москва считается одним из наиболее защищённых городов России с высокой плотностью систем ПВО. В столице используются многоуровневые оборонительные рубежи: от комплексов дальнего действия до ближнего перехвата.

Удар пришёлся по жилому дому № 8 на Мосфильмовской улице — примерно в 6,5 км от Кремля. На опубликованных кадрах видны повреждения фасада и выбитые окна. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадавших нет.

Инцидент рассматривается как сигнал о том, что беспилотники способны достигать целей в центральных районах столицы. Это может повлиять на меры безопасности накануне 9 мая, когда в Москве традиционно проходят массовые мероприятия.

Основной акцент в этой ситуации делается не столько на масштаб разрушений, сколько на сам факт достижения цели в районе, который ранее считался хорошо защищённым.

