Ждать осталось недолго Михаил Крутихин

2.05.2026, 11:09

Трамп начинает с понедельника новую войну?

Друзья, не надо высмеивать Трампа, который официально оповестил Конгресс о завершении войны в Иране. Сделал он это вовремя: если я не ошибаюсь, 60 дней, отпущенные ему законом на ведение военных действий без благословения законодателей, истекают в субботу.

Если в понедельник он начнет новую войну, у него формально опять будет 60 дней вести ее, не обращаясь в Конгресс. Ждать осталось недолго, судя по приготовлениям.

Михаил Крутихин, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com