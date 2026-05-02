Ждать осталось недолго
- Михаил Крутихин
- 2.05.2026, 11:09
Трамп начинает с понедельника новую войну?
Друзья, не надо высмеивать Трампа, который официально оповестил Конгресс о завершении войны в Иране. Сделал он это вовремя: если я не ошибаюсь, 60 дней, отпущенные ему законом на ведение военных действий без благословения законодателей, истекают в субботу.
Если в понедельник он начнет новую войну, у него формально опять будет 60 дней вести ее, не обращаясь в Конгресс. Ждать осталось недолго, судя по приготовлениям.
Михаил Крутихин, «Фейсбук»