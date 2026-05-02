2 мая 2026, суббота, 11:00
Лукашенко похвалил «отечественную» сеялку, которую украли у немецкого бренда

  • 2.05.2026, 10:36
Amazone может подать в суд за использование своих технологий.

В пятницу 1 мая Александру Лукашенко отправился с рабочей поездкой в Минский район. Там ему презентовали образец энергонасыщенного трактора BELARUS-5425 и прицепные агрегаты к нему. В том числе и сеялки производства «Лидаагропроммаш». Правда, их скопировали у немецкого производителя. В этом признался сам директор завода Эдуард Шалль, пишет «Зеркало».

Сеялка от «Лидаагропроммаш», которую они скопировали у немецкого производителя Amazone
Скриншот: видео пресс-служба Лукашенко

Перед осмотром сеялки Александр Лукашенко спросил у чиновников: «Сеялка наша?». «Наша», — ответили они.

— Ну ты скопировал или подобное сделал, что называется? — спросил Лукашенко у директора «Лидаагропромаша».

— Мы за основу, когда делали двенадцатиметровую, взяли Amazone, — признался директор.

Amazone — известный немецкий бренд сельскохозяйственной техники. И действительно, сеялка от «Лидаагропроммаш» выглядит похоже на сеялку Citan от этого немецкого производителя.

Сеялка Citan от немецкого бренда Amazone. Фото: amazone.com

— Там процентов 10, может, только, высевающий аппарат, — отметил Шалль.

— Ну за это молодцы, — похвалил Лукашенко.

Немецкий бренд сельскохозяйственной техники Amazone — лидер рынка ЕС по производству техники для обработки почвы, посева, внесения удобрений и защиты растений. Компания появилась в Германии в 1883 году. Сейчас Amazone известна своими инновационными решениями в области точного земледелия, которые помогают фермерам повышать урожайность и эффективно использовать ресурсы. Продукция бренда — от сеялок и культиваторов до опрыскивателей — поставляется более чем в десятки стран. Также немецкий производитель владеет сотнями патентов на свои технические решения. И не исключено, что может подать в суд за использование своих технологий.

КГБ против бормашины
