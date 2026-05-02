Ваш телевизор вас слушает и смотрит: как отключить скрытую слежку

Ваш телевизор вас слушает и смотрит: как отключить скрытую слежку15
- 2.05.2026, 10:09
- 3,466
Это займет всего несколько минут.
Телевизоры Samsung, LG, Sony и других брендов могут представлять серьезную угрозу конфиденциальности – и большинство пользователей даже не подозревают об этом. Речь о технологии ACR («Автоматическое распознавание контента»), которая работает на фоне и отслеживает все, что происходит на экране.
ACR – это своего рода Shazam для смарт-тв, который постоянно анализирует изображение. Он распознает фильмы, сериалы, игры и даже контент с приставок или HDMI-устройств, делая регулярные «снимки» экрана и сверяя их с базами данных, говорится в материале ZDNET.
По данным The Markup, ACR может захватывать и идентифицировать до 7200 изображений в час, или два изображения в секунду. Это позволяет рекламодателям точно понимать, что вы смотрите, когда и какие объявления приводят к покупкам.
При этом функция работает скрытно – без явного уведомления пользователя.
Как отключить ACR
Функцию ACR можно отключить на любом Smart TV, но ее расположение зависит от бренда и операционной системы.
Для телевизоров Samsung:
Нажмите кнопку «Домой» на пульте дистанционного управления..
Перейдите влево, чтобы открыть боковое меню.
В боковом меню выберите пункт Privacy Choices («Настройки конфиденциальности»)
Выберите пункт Terms & Conditions, Privacy Policy («Условия и политика конфиденциальности»).
Убедитесь, что галочка Viewing Information Services («Службы просмотра информации») снята. Это отключит ACR и связанную с ним таргетированную рекламу.
Нажмите OK внизу экрана, чтобы подтвердить изменения.
Для телевизоров LG:
Нажмите кнопку «Домой» на пульте, чтобы открыть главный экран.
Нажмите кнопку «Настройки» на пульте.
Пройдите по пути «Настройки» → «Общие» → «Система → «Дополнительные настройки».
Найдите и отключите опцию Live Plus.
LG также позволяет ограничить отслеживание рекламы, которое можно найти по пути «Дополнительные настройки → Ограничение отслеживания рекламы":
Для телевизоров Sony:
Нажмите кнопку «Домой» на пульте для открытия главного меню.
Перейдите и выберите «Настройки».
Выберите Initial Setup («Начальная настройка»).
Прокрутите вниз и отключите параметр «Samba Interactive TV» (это технология ACR от Sony).
Также Sony позволяет повысить приватность, деактивировав персонализацию рекламы. Перейдите в «Настройки → О системе → «Реклама» и отключите Ads Personalization (Персонализация рекламы).
Для телевизоров Hisense:
Нажмите кнопку «Домой» на пульте, чтобы открыть главное меню.
Перейдите в «Настройки» → «Система» → «Конфиденциальность».
Найдите пункт Smart TV Experience, Viewing Information Services или аналогичный.
Отключите эту опцию.
Чтобы отключить персонализированную рекламу и отказаться от рекомендаций, в меню «Приватность» найдите Ad Tracking (Отслеживание рекламы) или Interest-Based Ads (Реклама по интересам).
Для телевизоров TCL:
Нажмите кнопку «Домой» на пульте дистанционного управления TCL TV.
Перейдите в «Настройки» → «Конфиденциальность».
Прокрутите вниз и выберите «Smart TV Experience»
Отключите «Use Info from TV Inputs».
Помните, что хотя эти шаги значительно уменьшают сбор данных, они также могут ограничить некоторые смарт-функции телевизора. Кроме того, после обновлений системы настройки иногда могут возвращаться к значениям по умолчанию, поэтому их стоит периодически проверять.