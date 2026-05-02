Ваш телевизор вас слушает и смотрит: как отключить скрытую слежку 15 2.05.2026, 10:09

3,466

Это займет всего несколько минут.

Телевизоры Samsung, LG, Sony и других брендов могут представлять серьезную угрозу конфиденциальности – и большинство пользователей даже не подозревают об этом. Речь о технологии ACR («Автоматическое распознавание контента»), которая работает на фоне и отслеживает все, что происходит на экране.

ACR – это своего рода Shazam для смарт-тв, который постоянно анализирует изображение. Он распознает фильмы, сериалы, игры и даже контент с приставок или HDMI-устройств, делая регулярные «снимки» экрана и сверяя их с базами данных, говорится в материале ZDNET.

По данным The Markup, ACR может захватывать и идентифицировать до 7200 изображений в час, или два изображения в секунду. Это позволяет рекламодателям точно понимать, что вы смотрите, когда и какие объявления приводят к покупкам.

При этом функция работает скрытно – без явного уведомления пользователя.

Как отключить ACR

Функцию ACR можно отключить на любом Smart TV, но ее расположение зависит от бренда и операционной системы.

Для телевизоров Samsung:

Нажмите кнопку «Домой» на пульте дистанционного управления..

Перейдите влево, чтобы открыть боковое меню.

В боковом меню выберите пункт Privacy Choices («Настройки конфиденциальности»)

Выберите пункт Terms & Conditions, Privacy Policy («Условия и политика конфиденциальности»).

Убедитесь, что галочка Viewing Information Services («Службы просмотра информации») снята. Это отключит ACR и связанную с ним таргетированную рекламу.

Нажмите OK внизу экрана, чтобы подтвердить изменения.

Для телевизоров LG:

Нажмите кнопку «Домой» на пульте, чтобы открыть главный экран.

Нажмите кнопку «Настройки» на пульте.

Пройдите по пути «Настройки» → «Общие» → «Система → «Дополнительные настройки».

Найдите и отключите опцию Live Plus.

LG также позволяет ограничить отслеживание рекламы, которое можно найти по пути «Дополнительные настройки → Ограничение отслеживания рекламы":

Для телевизоров Sony:

Нажмите кнопку «Домой» на пульте для открытия главного меню.

Перейдите и выберите «Настройки».

Выберите Initial Setup («Начальная настройка»).

Прокрутите вниз и отключите параметр «Samba Interactive TV» (это технология ACR от Sony).

Также Sony позволяет повысить приватность, деактивировав персонализацию рекламы. Перейдите в «Настройки → О системе → «Реклама» и отключите Ads Personalization (Персонализация рекламы).

Для телевизоров Hisense:

Нажмите кнопку «Домой» на пульте, чтобы открыть главное меню.

Перейдите в «Настройки» → «Система» → «Конфиденциальность».

Найдите пункт Smart TV Experience, Viewing Information Services или аналогичный.

Отключите эту опцию.

Чтобы отключить персонализированную рекламу и отказаться от рекомендаций, в меню «Приватность» найдите Ad Tracking (Отслеживание рекламы) или Interest-Based Ads (Реклама по интересам).

Для телевизоров TCL:

Нажмите кнопку «Домой» на пульте дистанционного управления TCL TV.

Перейдите в «Настройки» → «Конфиденциальность».

Прокрутите вниз и выберите «Smart TV Experience»

Отключите «Use Info from TV Inputs».

Помните, что хотя эти шаги значительно уменьшают сбор данных, они также могут ограничить некоторые смарт-функции телевизора. Кроме того, после обновлений системы настройки иногда могут возвращаться к значениям по умолчанию, поэтому их стоит периодически проверять.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com