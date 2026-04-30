30 апреля 2026, четверг, 11:26
Эту шутку короля Карла III в Вашингтоне будут еще долго вспоминать

  • Александр Соколовский
  • 30.04.2026, 10:58
Фото: Getty Images

Трамп ее, похоже, не понял.

На государственном ужине в Белом доме британский монарх Карл III отличился шуткой, которую в Вашингтоне еще долго будут вспоминать.

Заметив, что от восточного крыла Белого дома остался котлован, потому что Трамп сносит его ради строительства грандиозного бального зала, король сказал: «Я не могу не обратить внимание на перестройку восточного крыла, господин президент, особенно после вашего визита в Виндзорский замок в прошлом году. Должен признать, что мы, британцы, в свое время тоже осуществили небольшой девелоперский проект в Белом доме – в 1814 году».

Зал засмеялся. Трамп тоже, хотя, похоже, шутку не понял.

Но даже те, кто не сразу понял, быстро вспомнили, как 24 августа 1814 года британские войска под командованием генерал-майора Роберта Росса захватили Вашингтон во время англо-американской войны (1812–1815) и сожгли дотла Белый дом. А также Капитолий и другие правительственные здания. Это было актом возмездия за сожжение американцами города Йорк (ныне Торонто) в Канаде.

Президентский особняк (тогда он еще не назывался Белым домом) был серьезно поврежден — сохранились лишь наружные стены, которые пришлось частично перестраивать. После войны Белый дом восстановили, а стены покрасили в белый цвет, чтобы скрыть следы копоти, что и дало зданию его современное название…

Александр Соколовский, «Фейсбук»

