Анджей Почобут о своем здоровье: Лучше, чем я думал 30.04.2026, 11:23

Появилось короткое видео с экс-политзаключенным.

Журналист польской «Gazety Wyborczej» Бартош Велиньски записал небольшое видео с экс-политзаключенным, журналистом, лидером Союза поляков в Беларуси Анджеем Почобутом, который вышел на свободу в результате обмена на польско-белорусской границе 28 апреля.

«Дорогие, годы работы в Gazeta Wyborcza, когда описывал события в Беларуси, а также в других постсоветских странах приучили меня к уважению и осторожному подходу к слову. А слова действительно имеют значение, несмотря на то, что мы живем во времена, когда слова, и даже политические убеждения, можно очень легко изменить, и их часто меняют. Это вещи упорные и есть люди упорные. И я желаю всем вам упорства в том, что вы делаете и во что верите», — обратился Почобут к читателям газеты.

Велиньски также поинтересовался его самочувствием. Почобут заявил, что чувствует себя лучше, чем думал.

В феврале 2023 года суд в Гродно приговорил Анджея Почобута к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361-3 УК).

Анджея несколько раз помещали в ПКТ в новополоцкой колонии. В заключении он сильно похудел, перенес операцию по удалению язв на коже. В октябре 2025 года он заочно получил Премию Сахарова, в ноябре он получил высшую награду Польши — орден Белого орла.

В 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.

