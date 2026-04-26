26 апреля 2026, воскресенье, 8:24
  • 26.04.2026, 8:08
На торжественном ужине Трампа со СМИ произошла стрельба
Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein

Президента США экстренно эвакуировали.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп были экстренно выведены агентами Секретной службы с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как мужчина открыл огонь из дробовика по сотрудникам службы безопасности.

Вооруженный мужчина выстрелил в агента Секретной службы, сообщил агентству Reuters представитель ФБР. Примерно через два часа после инцидента Трамп заявил журналистам в Белом доме, что офицера спас бронежилет и он находится в «хорошей форме».

Подозреваемый, которого Трамп назвал «больным человеком», арестован. Все федеральные чиновники, присутствовавшие на ужине, включая Трампа, находятся в безопасности.

Трамп заявил, что стрелок «выглядел довольно злобно»

«Мужчина бросился к контрольно-пропускному пункту, будучи вооруженным несколькими видами оружия, и был обезврежен очень храбрыми сотрудниками Секретной службы», – подчеркнул Трамп на пресс-конференции в Белом доме после инцидента.

На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных Трампом в соцсети Truth Social, видно, как некто быстро пробегает через пост охраны, на мгновение застав персонал врасплох, прежде чем они быстро выхватили оружие.

«Знаете, он бросился в атаку с расстояния 45 метров, так что он был очень далеко от зала. Он двигался. Он действительно быстро двигался», – заявил Трамп после того, как торжественный ужин был отменен.

Это был «одинокий волк», действовавший самостоятельно, отметил Трамп, добавив: «Это был парень, который выглядел довольно злобно, когда его повалили». Трамп также сообщил, что федеральные агенты проводят обыск в доме подозреваемого в Калифорнии.

Начало инцидента - детали

После звуков выстрелов присутствующие на ужине немедленно замолчали, а затем люди начали кричать: «Ложись, ложись!». Многие из 2600 гостей укрылись под столами, в то время как официанты бежали к передней части обеденного зала.

Агенты безопасности повалили на пол членов кабинета министров, включая госсекретаря Марко Рубио, министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего и министра внутренних дел Дуга Бургума.

Другие сотрудники службы безопасности в полевой форме штурмовали сцену и эвакуировали Трампа и его жену. Некоторые из них заняли позиции на сцене, направив винтовки в бальный зал. Членов кабинета министров выводили из помещения по одному.

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома - что известно

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома – знаковое событие в светском календаре Вашингтона, на котором также присутствовали многие члены кабинета Трампа и другие высокопоставленные чиновники администрации. Мероприятие проводится в бальном зале на цокольном этаже отеля Hilton.

Трамп написал в социальных сетях, что надеется на перенос ужина – первого, который он посетил в качестве президента – на срок через 30 дней.

Место субботнего ужина, отель Washington Hilton, ранее стало местом покушения на жизнь президента Рональда Рейгана, который был ранен потенциальным убийцей возле отеля в 1981 году.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук