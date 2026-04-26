На торжественном ужине Трампа со СМИ произошла стрельба 26.04.2026, 8:08

Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein

Президента США экстренно эвакуировали.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп были экстренно выведены агентами Секретной службы с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как мужчина открыл огонь из дробовика по сотрудникам службы безопасности.

Вооруженный мужчина выстрелил в агента Секретной службы, сообщил агентству Reuters представитель ФБР. Примерно через два часа после инцидента Трамп заявил журналистам в Белом доме, что офицера спас бронежилет и он находится в «хорошей форме».

Подозреваемый, которого Трамп назвал «больным человеком», арестован. Все федеральные чиновники, присутствовавшие на ужине, включая Трампа, находятся в безопасности.

Трамп заявил, что стрелок «выглядел довольно злобно»

«Мужчина бросился к контрольно-пропускному пункту, будучи вооруженным несколькими видами оружия, и был обезврежен очень храбрыми сотрудниками Секретной службы», – подчеркнул Трамп на пресс-конференции в Белом доме после инцидента.

На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных Трампом в соцсети Truth Social, видно, как некто быстро пробегает через пост охраны, на мгновение застав персонал врасплох, прежде чем они быстро выхватили оружие.

«Знаете, он бросился в атаку с расстояния 45 метров, так что он был очень далеко от зала. Он двигался. Он действительно быстро двигался», – заявил Трамп после того, как торжественный ужин был отменен.

Это был «одинокий волк», действовавший самостоятельно, отметил Трамп, добавив: «Это был парень, который выглядел довольно злобно, когда его повалили». Трамп также сообщил, что федеральные агенты проводят обыск в доме подозреваемого в Калифорнии.

Начало инцидента - детали

После звуков выстрелов присутствующие на ужине немедленно замолчали, а затем люди начали кричать: «Ложись, ложись!». Многие из 2600 гостей укрылись под столами, в то время как официанты бежали к передней части обеденного зала.

На ужине корреспондентов в Вашингтоне произошла стрельба - там присутствовал Трамп



Вооруженный мужчина открыл огонь на контрольно-пропускном пункте прямо у входа в бальный зал в отеле Washington Hilton, где находилось около 2600 гостей.



— Сharter97.org (@charter_97) April 26, 2026

Агенты безопасности повалили на пол членов кабинета министров, включая госсекретаря Марко Рубио, министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего и министра внутренних дел Дуга Бургума.

Другие сотрудники службы безопасности в полевой форме штурмовали сцену и эвакуировали Трампа и его жену. Некоторые из них заняли позиции на сцене, направив винтовки в бальный зал. Членов кабинета министров выводили из помещения по одному.

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома - что известно

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома – знаковое событие в светском календаре Вашингтона, на котором также присутствовали многие члены кабинета Трампа и другие высокопоставленные чиновники администрации. Мероприятие проводится в бальном зале на цокольном этаже отеля Hilton.

Трамп написал в социальных сетях, что надеется на перенос ужина – первого, который он посетил в качестве президента – на срок через 30 дней.

Место субботнего ужина, отель Washington Hilton, ранее стало местом покушения на жизнь президента Рональда Рейгана, который был ранен потенциальным убийцей возле отеля в 1981 году.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com