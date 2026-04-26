закрыть
26 апреля 2026, воскресенье, 14:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как есть сахар и худеть

Нутрициолог рассказал о пользе сладкого.

Многие считают, что есть сахар во время похудения нельзя. Но сахар — одна из естественных потребностей организма для здорового функционирования. Можно ли есть сахар, если вы хотите сбросить нежелательные килограммы?

Фитнес-тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк рассказал, стоит ли панически бояться сахара во время похудения.

Можно ли есть сахар во время похудения: все «за» и «против»

Фитнес-тренер и нутрициолог объяснил, если сахар содержится во фруктах, овощах и ягодах — то есть сахароза, фруктоза и глюкоза, которые есть в этих полезных продуктах, он не вредит процессу похудения.

Как и сахар-рафинад, это ведь фактически одинаковое вещество. Дело в количестве сахара, которое потребляют люди.

«Да, мы знаем, что во фруктах много полезных веществ, кроме сахара. На самом деле в них содержится немного сахара, но много витаминов, минералов, клетчатки и воды. Сахар имеет особенность — в нем нет витаминов и минералов», — рассказывает нутрициолог.

Мандзяк объясняет, что сладкий вкус — единственный, который человек любит с рождения. Ведь материнское молоко сладкое, потому что содержит лактозу. Все остальные вкусы человек учится любить позже.

Если употреблять сахар дозировано, учитывая, что человек любит сладкий вкус, это сделает питание вкуснее и полезнее. Также употребление сахара в правильной степени снижает риск срыва и улучшает податливость организма к здоровому питанию.

Когда человек соблюдает норму сахара, учитывая его в каждом продукте, в том числе и во фруктах, он сможет худеть, не отказываясь от сладкого.

«Экспериментальные данные показывают, что дозированное количество сахара без переедания вместе с высокой двигательной активностью не приводит к жировому гепатозу, не ухудшает липидный профиль крови и не приводит к деменции», — делится Виктор Мандзяк.

У тех, кто употребляет сахар в пределах нормы, исследования не выявили изменений качества кожи.

«В медиа часто преувеличивается роль пищевых сахаров в гликации кожи. Хотя молекулы, происходящие от углеводов, играют определенную роль в гликации, нет никаких доказательств того, что у здоровых людей сахар (не эквивалентный уровню глюкозы, циркулирующей в нашей крови) вызывает увеличение количества морщин на коже», — пишут исследователи.

ВОЗ советует не превышать добавленный сахар в количестве более 10% калорийности рациона. Это максимум 50 г сахара в день из всех продуктов — завтрака, ужина, перекусов и т.д. Содержимое сахара должно считаться в каждом продукте.

Это условие для тех, у кого здоровый вес. Людям с избыточным весом и ожирением следует обращаться к врачам, чтобы регулировать свой рацион индивидуально.

Сахар не оказывает существенного плохого влияния на здоровье. К излишнему весу и другим проблемам приводит неправильное количество сахара в рационе.

Какие продукты и напитки помогают похудению

Помочь похудению могут некоторые продукты и напитки. Среди них — кофе, при условии, если употреблять его за 60 минут до тренировки. Максимальная доза — 7 чашек в неделю, то есть чашка кофе в день.

Также в похудении помогают цитрусовые — они ускоряют обмен веществ, способствуют более быстрому расщеплению жировых отложений и регулируют метаболические процессы.

Во время похудения рекомендуют пить и напитки с имбирем, корицей и лимоном. Полезно употреблять также легкие травяные настои из мяты, ромашки, мелиссы.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

