СМИ: Орбан может сбежать в США после громкого поражения 26.04.2026, 11:59

Виктор Орбан

Там проживают дочь и зять политика.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что откажется от депутатского мандата в новом созыве парламента страны. По предварительной информации, он может перебраться из Будапешта в США.

Об этом сообщил венгерский журналист-расследователь Саболч Пани. По его информации, в Штатах проживают его дочь и зять.

Что известно

Как стало известно, несмотря на то, что партия Орбана, «Фидес», потерпела поражение на выборах, экс-премьер гарантированно проходит по партийному списку, где он был на первом месте.

«Мандат, который я получил как лидер списка, фактически является моим парламентским мандатом от партии «Фидес», поэтому я решил его вернуть. Сейчас я нужен не в парламенте, а в реорганизации национального лагеря», – сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook.

В то же время медийщик со ссылкой на собственные источники, заявил, что после сложения полномочий главы правительства Виктор Орбан планирует сбежать в США. Формальным поводом будет поездка на чемпионат мира по футболу, но, в то же время в США проживают дочь и зять Орбана, а президент США Дональд Трамп может предоставить ему «убежище от судебного преследования» дома.

Напомним, ранее Виктор Орбан объявил о решении отказаться от своего парламентского мандата. Его партия «Фидес» будет трансформирована, и вместо него ее будет возглавлять Гергей Гуляш.

В то же время венгерская оппозиционная партия «Тиса» во главе с будущим премьер-министром Петером Мадьяром уверенно победила на выборах, которые состоялись 12 апреля. Политсила получила 141 место в Национальной ассамблее Венгрии вместо прогнозируемых 138. За «Тису» проголосовали 70,85% избирателей.

