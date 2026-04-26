В Бобруйске заяц-театрал угодил в ловушку 1 26.04.2026, 12:36

Ради его спасения провернули целую операцию.

В Бобруйском драмтеатре имени Дунина-Марцинкевича 24 апреля спасли зайца-русака, который угодил в приямок здания, пишет Bobr.by. Помочь ему удалось благодаря внимательности неравнодушного прохожего.

Как рассказала заведующая литературной частью в театре Татьяна Мурманцева, в пятницу, около трех часов дня, в администраторскую администраторскую театра обратился молодой человек с просьбой о помощи.

Оказалось, что его подруга видела, как дикий заяц угодил в ловушку, из которой не было шансов выбраться — в приямок здания театра. Это небольшое углубление у стены строения, обычно предназначенное для освещения или вентиляции подвалов, защиты фундамента, обустройства входов или размещения коммуникаци. В случае театра сверху еще была решетка.

Когда подруга позвонила бобруйчанину, парень был в дороге из Минска. Приехав в Бобруйск, он тут же отправился на выручку животному. Заяц сидел в приямке, не шевелясь. Если бы не неравнодушные горожане, у него было бы мало шансов на спасение.

Сначала хотели открыть окно, которое выходило из театра, но раздумали: ловить зайца в большой комнате сложнее, чем в крохотном приямке. Пришлось поднять решетку и спуститься.

Спаситель зайца накинул на него полотнище, в которое обычно собирают листву и ветки. Заяц начал отбиваться и наконец подал голос. Молодой человек уверенно сгреб его в ткань и выгрузил на травку. Оказавшись на свободе, ушастый тут же убежал в сквер

— К сожалению, не узнала имени этого парня. Но не могу не выразить своего восхищения его отзывчивостью и умелым обращением с диким животным, — отметила Татьяна Мурманцева.

