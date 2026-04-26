26 апреля 2026, воскресенье, 14:15
В Клецком районе заметили необычного черного аиста

В Клецком районе заметили необычного черного аиста
Фото: Сергей Шокало

Птица ищет друзей.

В Клецком районе обитает редкий житель — черный аист. Он долгое время пытается подружиться с белыми собратьями, но пока безуспешно, пишет Smartpress.

Обычно черные аисты держатся подальше от людей и селятся в лесах на крупных дубах, осинах или соснах с толстыми ветками. Но конкретно эта птица почему-то на протяжении шести лет каждую весну возвращалась в Секеричи и проводила все лето рядом с гнездом белых аистов. Краснокнижный самец из года в год оставался без пары и даже иногда получал нагоняи от белых сородичей за свои попытки с ними сблизиться.

Местные жители гадали, вернется ли необычный пернатый сосед в агрогородок этой весной или все же переселится в лес, найдет себе пару и заживет счастливо. И вот появился ответ.

— Он прилетел в Секеричи 14 апреля и занял свой «сторожевой» столб у тогда еще пустого гнезда белых аистов, — рассказал биолог Сергей Шокало. — Периодически птица подлетала и задумчиво стояла в этом гнезде. Вместе со своими белыми сородичами кормилась на свежевспаханных участках сельхозугодий поселка.

Белые аисты тем временем занялись продолжением рода, и теперь краснокнижник терпеливо восседает у гнезда с насиживающей птицей.

Почему он так привязан к родственному, но все же не своему виду, никто не знает. Люди продолжают надеяться на то, что пернатый обретет свое птичье счастье и встретит подходящую самку.

Напомним, черный аист был избран птицей 2026 года в Беларуси. Это редкий вид, численность которого в нашей стране оценивается в 900 — 1300 пар. Из-за вырубки старовозрастных лесов остается все меньше мест, где пернатые могут строить себе гнезда.

