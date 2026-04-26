В Клецком районе заметили необычного черного аиста
- 26.04.2026, 13:30
Птица ищет друзей.
В Клецком районе обитает редкий житель — черный аист. Он долгое время пытается подружиться с белыми собратьями, но пока безуспешно, пишет Smartpress.
Обычно черные аисты держатся подальше от людей и селятся в лесах на крупных дубах, осинах или соснах с толстыми ветками. Но конкретно эта птица почему-то на протяжении шести лет каждую весну возвращалась в Секеричи и проводила все лето рядом с гнездом белых аистов. Краснокнижный самец из года в год оставался без пары и даже иногда получал нагоняи от белых сородичей за свои попытки с ними сблизиться.
Местные жители гадали, вернется ли необычный пернатый сосед в агрогородок этой весной или все же переселится в лес, найдет себе пару и заживет счастливо. И вот появился ответ.
— Он прилетел в Секеричи 14 апреля и занял свой «сторожевой» столб у тогда еще пустого гнезда белых аистов, — рассказал биолог Сергей Шокало. — Периодически птица подлетала и задумчиво стояла в этом гнезде. Вместе со своими белыми сородичами кормилась на свежевспаханных участках сельхозугодий поселка.
Белые аисты тем временем занялись продолжением рода, и теперь краснокнижник терпеливо восседает у гнезда с насиживающей птицей.
Почему он так привязан к родственному, но все же не своему виду, никто не знает. Люди продолжают надеяться на то, что пернатый обретет свое птичье счастье и встретит подходящую самку.
Напомним, черный аист был избран птицей 2026 года в Беларуси. Это редкий вид, численность которого в нашей стране оценивается в 900 — 1300 пар. Из-за вырубки старовозрастных лесов остается все меньше мест, где пернатые могут строить себе гнезда.