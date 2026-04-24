Аркадий Дубнов

24.04.2026, 11:06

Аркадий Дубнов

Трампа поставили перед конфронтацией.

Пришло сообщение, что спикер парламента Ирана Мохаммед Галибаф под давлением КСИР вышел из переговорной группы Ирана, участвовавшей в исламабадском раунде переговоров с США.

Если это так, то позиции «непримиримых» в иранской верхушке взяли верх над умеренными и продолжение ситуации «ни войны, ни мира» при сохранении перемирия остается выгодным для Ирана.

Предусловия КСИР для возобновления переговоров с США (сначала США прекращают блокаду Ормузского пролива) диаметрально противоположны требованиям Трампа: Ормуз деблокируется только после заключения сделки.

Сдвиг Галибафа от участия в переговорах может означать торможение переговоров, что выгодно Ирану, поскольку ставит Трампа перед конфронтацией с американским Сенатом: 2 мая истекает 60-дневный срок, в течение которого президент США имеет право вести войну за границей без разрешения Сената. Он может разрешить президенту США вести военные действия еще 30 дней, если они будут включать время на вывод войск из района их проведения.

Другими словами, Трамп может оказаться вынужденным прекратить войну с Ираном без достижения какой-либо сделки с ним по ограничению ядерной угрозы с его стороны, что однозначно будет расценено как поражение Америки…

Аркадий Дубнов, Telegram

