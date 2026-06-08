Главный переговорщик Ирана выступил с резким заявлением в адрес США
- 8.06.2026, 23:29
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Иран продемонстрировал готовность одновременно вести переговоры и отвечать на блокаду Ормузского пролива со стороны США силовыми методами.
Об этом сообщает Reuters.
Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Калибаф выступил с жестким заявлением в адрес Соединенных Штатов на фоне роста напряженности вокруг Ормузского пролива.
Он заявил, что Тегеран намерен превратить морскую блокаду, установленную США, в «очередное поражение врага «.
По словам Калибафа, Иран не собирается выбирать между дипломатией и силовым противостоянием, а готов использовать оба инструмента в зависимости от обстоятельств.
«Мы не собираемся ни просто воевать, ни просто вести переговоры; скорее, мы будем воевать в свое время и вести переговоры в свое время», - заявил он.
В то же время иранский чиновник подчеркнул, что конечной целью Тегерана остается завершение войны и обеспечение стабильной безопасности в регионе.
«Наша цель - это окончание войны и стабильная безопасность, и мы не доверяем противоположной стороне», - добавил Калибаф.
Таким образом, Тегеран дал понять, что не намерен отказываться от переговорного процесса, но в то же время готов жестко реагировать на действия Вашингтона, которые считает угрозой своим интересам.