В Кремле ответили на призыв Токаева остановить войну 25.07.2026, 21:57

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Песков вновь выдвинул Украине ультиматум.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор РФ отреагировал на предложение президента Казахстана о «заморозке» войны в Украине. По его словам, это может случиться до конца суток, но есть условие.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на российские СМИ.

Песков рассказал, что в ходе сегодняшней встречи представителей двух государств, Владимир Путин «подробно» рассказал Касым-Жомарту Токаеву о ходе войны.

Отвечая на вопрос, как Путин отреагировал на предложение Токаева «заморозить» войну, спикер Кремля ответил, что это невозможно до тех, пор пока Россия не достигнет своих целей.

Он добавил, что все может остановится даже сегодня, если Украина примет определенные решения.

«Предложенная Токаевым «заморозка» конфликта в Украине невозможна с учетом позиции Киева. Главное условие для России - достичь своих целей. Все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», - сказал Песков.

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