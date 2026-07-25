Токаев призвал Путина остановить войну в Украине 2 25.07.2026, 17:06

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КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ

ФОТО: WSJ

Президент Казахстана выступил с неожиданным заявлением.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому диктатору Владимиру Путину рассмотреть возможность заморозки войны в Украине, сообщает OBOZ.UA. Такое мнение он высказал после ряда сигналов, которые получал от представителей Европы и США.

Об этом Токаев заявил во время совместной встречи с главой Кремля в российском Омске; видео опубликовали пропагандистские СМИ. Лидер Казахстана считает, что войну следует остановить и вернуться к обсуждению так называемой «Стамбульской формулы 2.0».

«Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я информировал вас о них по телефону из Европы и из Соединенных Штатов Америки – сигналы, касающиеся нынешнего состояния конфликтной ситуации между Украиной и Россией», – обратился Токаев к Путину.

Он подчеркнул, что с самого начала рассматривал войну между Россией и Украиной как межгосударственный конфликт, а не внутреннее противостояние. В то же время Токаев сказал, что его страна с уважением относится к украинскому народу, его культуре и языку, добавив, что истинные причины этой войны остаются «не совсем понятными для многих, в том числе и для нас».

Для сравнения президент Казахстана привел конфликт между Азербайджаном и Арменией, отметив, что «там причины этого конфликта были для нас абсолютно понятны, они уходили в глубину истории». Однако ситуация вокруг войны России против Украины, по его словам, – напротив, гораздо сложнее для объяснения.

Отдельно Токаев положительно оценил действия Путина во время встречи в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года и отметил проявленную диктатором «дипломатическую гибкость».

«Все это нужно остановить... И, просто мое скромное мнение, возможно, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к «Стамбульской формуле 2.0», поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, и затем уже, конечно же, под гарантии великих держав, включая Россию», – подытожил он.

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