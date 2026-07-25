Что с лицом, генерал Хренин? 2 Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

25.07.2026, 9:11

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Виктор Хренин

Из серии: почувствуйте разницу.

На днях Александр Лукашенко выступил со странной инициативой: отправлять «в армию и на южную границу» тех, кто плохо работает в сельском хозяйстве и не соблюдает трудовую дисциплину, особенно во время уборочной. И чиновников – тоже. Перефразируя киноклассику: «В лес, всех в лес!».

Совершенно непонятно, правда, какие образом разгильдяи усилят охрану белорусских границ, и тем паче – зачем давать им оружие. Но кто же рискнут задать правителю подобный вопрос.

Чиновники рискнули разве что перевести стрелки . Не в спецназ, а на военные сборы, сказал министр обороны Хренин. А глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой назвал эти учения «военно-воспитательными». В общем, армия – как наказание.

Пока не известно, сколько проштрафившихся работников и чиновников «усилят» таким образом белорусские войска.

А уже в сентябре-октябре начнется очередной призыв, указ о котором подписал Лукашенко также на этой неделе. По официальным данным, обычно в рамках каждой призывной кампании на службу направляют около 10 тысяч молодых белорусов – также принудительно, ведь по действующим законам «защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина» (статья 57 Конституции).

Любопытно, что в середине июля стало известно о призыве в соседней Литве. Тут в армию готовы принять около 5 тысяч человек (при населении страны втрое меньше, чем в Беларуси). Но соль не в этом. В этом году количество добровольцев, желающих служить – значительно больше, чем количество мест.

8,1 тысячи молодых литовцев вызвались пройти обязательную службу (от 9 месяцев), притом больше половины – еще до включения их в списки призывников. Это рекордный показатель за много лет. А по истечении обязательного срока, отметил министр обороны Робертас Каунас, добровольцы могут получить выплату около 9 тысяч евро.

Что с лицом, генерал Хренин?

Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

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