Дроны атаковали Энгельс, где базируются российские бомбардировщики «Ту-95МС» и «Ту-160» 25.07.2026, 9:42

Фото: Reuters

ВСУ нанесли воздушный удар по району российского военного аэродрома.

В ночь на субботу, 25 июля, Силы обороны Украины атаковали военные и стратегические объекты в Саратовской области России. По предварительной информации, под удары попали объекты в районе Энгельса, в том числе воинская часть, пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Воздушную опасность в Саратовской области объявили примерено в 02:05. Практически сразу после этого стало известно о взрывах в Энгельсе.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на момент написания данной новости еще никак не комментировал ситуацию в регионе. Хранили полное молчание и центральные российские власти. Жители города Энгельс сообщили о сильном пожаре после украинской атаки.

Фотографии и видео, выложенные в Сеть, доказывают, что удар был успешным. OSINT-аналитики считают, что пожар произошел на территории одной из воинских частей российской армии.

Утверждается, что горит бывший штаб 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВС РФ.

OSINT-аналитик ASTRA обратил внимание на то, что совсем рядом от места пожара находятся объекты военного аэродрома «Энгельс-2». Там базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, которые наносят ракетные удары по Украине.

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