Белгород, Ростов и Энгельс подверглись мощной атаке: горела воинская часть 3 25.07.2026, 10:21

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Появилось видео и подробности ударов.

Ночью Россия вновь подверглась атаке Сил обороны Украины. Взрывы раздавались в Белгороде, где были атакованы логистические склады и энергообъекты, а также в Ростове, где после ударов зафиксирован пожар, пишет OBOZ.UA.

Еще один пожар – на территории воинской части – вспыхнул и в Энгельсе Саратовской области РФ, пожар произошел недалеко от военной авиабазы «Энгельс-2». Подробности и кадры с мест событий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Атака на Белгород

Еще в конце прошедших суток стало известно, что в российском Белгороде прогремела серия взрывов. После них над городом поднялся дым.

Белгород под атакой

«Белгород подвергся массированной атаке БПЛА, в городе горят логистические склады и объекты энергетической инфраструктуры», – сообщили в Exilenova+ вскоре после полуночи.

На видео, которые россияне выкладывали в сеть, запечатлены мощные удары.

В Exilenova+ утверждают, что в городе под ударом оказались логистические склады, электроподстанция «Южная», также был нанесен удар в районе ТЭЦ «Луч».

Атака на Ростов

Шумно этой ночью было также в Ростове. Там, как утверждают в Exilenova+, острых ощущений россиянам добавляла и российская ПВО.

Атакован Ростов

Атакован Ростов

После взрывов в городе вспыхнул пожар.

Пожар в Ростове

Пожар в Ростове

В Энгельсе горела воинская часть

В Энгельсе Саратовской области, откуда регулярно взлетает российская авиация, наносящая удары по Украине, этой ночью горела воинская часть.

Правда, по наблюдениям Exilenova+, местные жители утверждают, что не слышали взрывов и что одна из казарм на территории этого объекта «просто загорелась».

Пожар вспыхнул на территории бывшего штаба 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии.

В Энгельсе горела воинская часть

В Энгельсе горела воинская часть

В Энгельсе горела воинская часть

Атаку подтвердили и в российском независимом издании ASTRA.

«В Энгельсе, вероятно, горит воинская часть после ночной атаки со стороны Украины. Изучив кадры очевидцев, OSINT-аналитик ASTRA установил, что горит здание на улице Энгельс-1. Вероятно, в этом здании расположена воинская часть. Ночью в Саратовской области объявляли ракетную тревогу и опасность от БПЛА. При этом подписчик ASTRA из Энгельса не слышал звуков атаки и предположил, что пожар не связан с украинскими ударами. В непосредственной близости от горящего здания расположены объекты военного аэродрома «Энгельс-2», – отметили там.

Кадр из Энгельса

OSINT-анализ ASTRA

OSINT-анализ ASTRA

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