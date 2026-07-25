Белгород, Ростов и Энгельс подверглись мощной атаке: горела воинская часть

Белгород, Ростов и Энгельс подверглись мощной атаке: горела воинская часть3
- 25.07.2026, 10:21
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Появилось видео и подробности ударов.
Ночью Россия вновь подверглась атаке Сил обороны Украины. Взрывы раздавались в Белгороде, где были атакованы логистические склады и энергообъекты, а также в Ростове, где после ударов зафиксирован пожар, пишет OBOZ.UA.
Еще один пожар – на территории воинской части – вспыхнул и в Энгельсе Саратовской области РФ, пожар произошел недалеко от военной авиабазы «Энгельс-2». Подробности и кадры с мест событий собрал Telegram-канал Exilenova+.
Атака на Белгород
Еще в конце прошедших суток стало известно, что в российском Белгороде прогремела серия взрывов. После них над городом поднялся дым.
«Белгород подвергся массированной атаке БПЛА, в городе горят логистические склады и объекты энергетической инфраструктуры», – сообщили в Exilenova+ вскоре после полуночи.
На видео, которые россияне выкладывали в сеть, запечатлены мощные удары.
В Exilenova+ утверждают, что в городе под ударом оказались логистические склады, электроподстанция «Южная», также был нанесен удар в районе ТЭЦ «Луч».
Атака на Ростов
Шумно этой ночью было также в Ростове. Там, как утверждают в Exilenova+, острых ощущений россиянам добавляла и российская ПВО.
После взрывов в городе вспыхнул пожар.
В Энгельсе горела воинская часть
В Энгельсе Саратовской области, откуда регулярно взлетает российская авиация, наносящая удары по Украине, этой ночью горела воинская часть.
Правда, по наблюдениям Exilenova+, местные жители утверждают, что не слышали взрывов и что одна из казарм на территории этого объекта «просто загорелась».
Пожар вспыхнул на территории бывшего штаба 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии.
Атаку подтвердили и в российском независимом издании ASTRA.
«В Энгельсе, вероятно, горит воинская часть после ночной атаки со стороны Украины. Изучив кадры очевидцев, OSINT-аналитик ASTRA установил, что горит здание на улице Энгельс-1. Вероятно, в этом здании расположена воинская часть. Ночью в Саратовской области объявляли ракетную тревогу и опасность от БПЛА. При этом подписчик ASTRA из Энгельса не слышал звуков атаки и предположил, что пожар не связан с украинскими ударами. В непосредственной близости от горящего здания расположены объекты военного аэродрома «Энгельс-2», – отметили там.