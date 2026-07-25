«Кто-то стонал от боли, но смог сам выбраться, других выбросило от удара» 25.07.2026, 11:15

Подробности смертельной аварии с военнослужащими под Осиповичами.

Утром 24 июля в аварии под Осиповичами при опрокидывании автомобиля погибли контрактник и срочник, были госпитализированы 14 человек. Журналисты «Онлайнера» съездили на место и выяснили подробности.

Как рассказал один из очевидцев, который прибыл на место аварии примерно через 10 минут после происшествия, рядом с кузовом лежали около 10 человек. Кто-то стонал от боли, но смог сам выбраться из машины. Других, предполагает он, выбросило от удара. Также он утверждает: 4−5 людям понадобилась помощь МЧС, их сильно придавило элементами автомобиля. Кто-то лежал лицом в песке. Погибших также доставали из кузова.

— Видел, как кому-то прямо здесь ставили капельницу, — рассказывает житель одного из ближайших домов. — А одного парня хотели переместить, но кто-то крикнул: «Не трогайте, у него крестец сломан!»

Работники МЧС от официальных комментариев на месте происшествия отказались, но вскользь упомянули: работа по спасению была осложнена, пришлось поработать специнструментом, а также думать над тем, как не навредить парням, которых зажало.

Авария случилась на 12-м километре автодороги Осиповичи — Барановичи. «По предварительной информации, водитель во время движения по главной дороге при повороте потерял управление транспортным средством. По инерции произошло опрокидывание автомобиля в кювет», — сообщили в СК. В результате погибли младший сержант контрактной службы Шабуневич А.В. и рядовой срочной службы Киба К.А.

Погибшие ехали в кузове. Еще 14 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Погибшим — 21 год и 26 лет, проинформировали в МВД. За рулем был 20-летний водитель. Опубликовано видео момента аварии.

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