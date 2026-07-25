Дроны атаковали склад Wildberries в российском Екатеринбурге 2 25.07.2026, 10:55

Объект находится примерно в 2-х тысячах километров от Украины.

Утром 25 июля в России раздались взрывы. Под ударом оказался город Екатеринбург на Урале – примерно в 2 тыс. км от Украины, пишет OBOZ.UA.

Сообщается об атаке на очередной склад российского маркетплейса Wildberries, на территории вспыхнул пожар. Кадры с места событий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

О том, что украинские средства дроны преодолели тысячи километров и долетели до Екатеринбурга, в Exilenova+ сообщили в 08:50 утра. В канале были опубликованы кадры со столбом черного дыма.

Сообщается, что Силы обороны вновь нацелились на «ахиллесову пяту» России – очередной склад Wildberries.

«Екатеринбург, был атакован склад Wildberries», – отмечалось в сообщении.

Фото: Exilenova+

Атаку именно на этот объект подтверждают и в сообществе world.militares: там подчеркнули, что расстояние от Екатеринбурга до границы с Украиной составляет около 1 750 км.

Правда, некоторые из опубликованных очевидцами кадров показывают: на этот раз попадание пришлось не на сам склад, а непосредственно рядом с ним. Дым, который видят россияне, поднимается от автомобилей, припаркованных рядом со складом: их, судя по кадрам, сгорело немало.

И пусть сегодняшняя атака на данный момент не была слишком успешной, в Exilenova+ убеждены, что склад в Екатеринбурге можно считать обреченным – и в следующий раз туда прилетит гораздо эффектнее и эффективнее.

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

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