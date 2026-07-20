Стал известен приговор белорусскому подполковнику, который выступил против войны 18 20.07.2026, 13:59

11,128

Антон Черемных

Лукашисты обвинили его в «измене государству».

Бывшего беларусского военного Антона Черемных приговорили к 14 годам лишения свободы по делу об «измене государству» и «разжигании иной социальной вражды». О вынесенном еще в 2024 году приговоре стало известно только сейчас, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Антон Черемных — подполковник, бывший заместитель командира 310-й группы артиллерии по идеологической работе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. У него двое детей.

По данным правозащитников, дело Черемных в феврале 2024 года в закрытом режиме рассматривал судья Сергей Кацер. Бывшего военного признали виновным по ч. 2 ст. 356 УК (Измена государству лицом, на которое распространяется статус военнослужащего) и ч. 3 ст. 130 УК (Разжигание иной социальной вражды или розни). Ему назначили 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

В сентябре 2024 года Черемных включили в перечень лиц, которых власти считают причастными к террористической деятельности. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии № 1 в Новополоцке.

Напомним, задержании подполковника стало известно в марте 2023 года. Его бывшие сослуживцы рассказывали «Зеркалу», что после событий 2020 года Черемных собирался уйти из армии, а после российского вторжения в Украину не скрывал своей антивоенной позиции.

«Своей позиции по поводу войны он не скрывал. Рассказывал, что не хотел пересказывать солдатам пророссийские тезисы пропаганды, потому что знал, что это неправда», — говорил один из бывших сослуживцев Антона.

По его словам, офицер также поддерживал альтернативного кандидата на выборах 2020 года и открыто спорил с коллегами, придерживавшимися противоположных взглядов.

«После событий 2020 года он собирался уходить из армии, ждал, когда закончится контракт», — утверждал собеседник.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com