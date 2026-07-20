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Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии

  • 20.07.2026, 23:49
Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии
Иллюстрационное фото

Саудовская Аравия экспортирует нефть через Красное море.

Представитель йеменских хуситов объявил, что группировка начала морскую блокаду Саудовской Аравии. Как сообщает Reuters, об этом спикер группировки заявил в телеобращении 20 июля.

Блокада должна стать ответом на «несправедливую и жестокую осад»" хуситов, которую Саудовская Аравия ведет уже почти 12 лет.

На прошлой неделе хуситы нанесли ракетные удары по территории Саудовской Аравии, обвинив королевство в бомбардировке аэропорта в Йемене, находящегося под их контролем. Хуситы также винят Саудовскую Аравию в нарушении неофициального перемирия, которое действовало между сторонами с 2022 года.

Саудовская Аравия экспортирует нефть через Красное море, которое омывает берега восьми стран, в том числе Йемена.

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