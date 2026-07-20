Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии 20.07.2026, 23:49

Иллюстрационное фото

Саудовская Аравия экспортирует нефть через Красное море.

Представитель йеменских хуситов объявил, что группировка начала морскую блокаду Саудовской Аравии. Как сообщает Reuters, об этом спикер группировки заявил в телеобращении 20 июля.

Блокада должна стать ответом на «несправедливую и жестокую осад»" хуситов, которую Саудовская Аравия ведет уже почти 12 лет.

На прошлой неделе хуситы нанесли ракетные удары по территории Саудовской Аравии, обвинив королевство в бомбардировке аэропорта в Йемене, находящегося под их контролем. Хуситы также винят Саудовскую Аравию в нарушении неофициального перемирия, которое действовало между сторонами с 2022 года.

Саудовская Аравия экспортирует нефть через Красное море, которое омывает берега восьми стран, в том числе Йемена.

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